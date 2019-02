Cijene hrane mogle bi eksplodirati: Dvostruko skuplje meso zbog Brexita?

Trećina parlamentaraca britanskih konzervativaca mogla bi vrlo brzo izaći iz članstva te stranke i pridružiti se grupi neovisnih zastupnika koja okuplja odmetnute parlamentarce iz redova Laburističke, ali u posljednja dva dana i Konzervativne stranke koja je izgubila tri zastupnice, a još dvoje njih ozbiljno razmišlja da napusti stranku jer ne mogu podržati vladu koja pristaje na izlazak iz EU bez dogovora i vuče zemlju u „tvrdi Brexit“. Ta grupa odmetnika, koji neprestano ističu da su zabrinuti za sudbinu Ujedinjenog Kraljevstva ako dođe do Brexita bez dogovora s EU, mogla bi postati jezgra neke nove političke formacija koja bi u velikoj mjeri mogla promijeniti odnose na britanskoj političkoj sceni.

Heidi Allen, Anna Soubry i Sarah Wollaston, zastupnice koje su već napustile stranku, kažu da je premijerka Theresa May dopustila da stranka postane plijen tvrdolinijaških pobornika Brexita.

– Konzervativna stranka, kakvu smo poznavali kada ju je vodio David Cameron, mrtva je. Mi ne napuštamo Konzervativnu stranku jer je ona zapravo napustila nas. U posljednje vrijeme u prah i pepeo su se pretvorili svi napori uloženi u reformiranje i modernizaciju stranke – kazala je Anna Soubry. Upitana hoće li se vratiti u stranku ako stvari krenu u drugom pravcu, kazala je: – Ako mi svoj posao obavimo kako treba, više neće biti Konzervativne stranke u koju bismo se mogli vratiti.

>> Protivnici Brexita slave odluku Parlamenta

[video: 28840 / Protivnici Brexita slave odluku Parlamenta]

Carine do 40 posto

Može se očekivati da će politički kaos koji je izazvao Brexit u idućim danima dodatno eskalirati tako da bi premijerka May mogla ostati bez ionako tanke i nesigurne većine od osam ruku u parlamentu. Izlazak iz stranke najavili su bivša ministrica obrazovanja Justine Greening i bivši glavni državni tužitelj Dominic Grieve. Oboje su naglasili da za sada ostaju u stranci i dodaju da će glasati protiv „tvrdog Brexita“. Ako do njega dođe, spremni su napustiti stranku. Justine Greening kazala je da je žalosno što se njena stranka pretvorila u snagu kojoj je Brexit jedina i isključiva politička tema te dodaje da neće moći ostati u stranci koja je „nasilno izbacila zemlju iz EU“. Tri zastupnice koje su već zauzele mjesta u dijelu parlamenta u kojem sjedi oporba kažu da žele stvoriti snažni politički centar naglašavajući kako su krajnje desni pobornici Brexita preoteli stranku i pretvorili je u njenu vlastitu karikaturu.

U međuvremenu Theresa May ubrzano i gotovo panično pokušava s Bruxellesom dogovoriti promjene u dogovoru koji je parlament već odbio kako bi ga učinila prihvatljivim za one koji su glasali protiv njega. Ministar za Brexit Steve Barclay i glavni državni odvjetnik jučer su se zaputili u Bruxelles. Portal Bloomberg prenosi izjavnu španjolskog ministra vanjskih poslova Josepa Borrella, koji je otkrio da je novi dogovor već „skovan“. I premijerka May i njena dva poklisara koja se nalaze u Bruxellesu nadaju se da bi novi dogovor mogao biti postignut za nekoliko dana te da bi popravljeni dokument mogao ići na izglasavanje u parlamentu već idućeg tjedna. Oni su itekako svjesni činjenice da bi kaotičan izlazak iz EU bez ikakvog dogovora izazvao teške posljedice za britansko, ali i europsko gospodarstvo te da bi Ujedinjeno Kraljevstvo moglo biti suočeno s drastičnim padom vrijednosti funte. Agencija za kreditni rejting Fitch najavila je da će, ako dođe do Brexita bez dogovora, Velikoj Britaniji spustiti kreditni rejting jer će kaotično odvajanje od EU zasigurno rezultirati padom gospodarskog rasta i slabljenjem funte.

Čini se da i EU sve ovo shvaća kao britanski hod po rubu ponora i ne vjeruje da će novi dogovor dobiti potreban broj glasova u parlamentu, navodi Bloomberg, uz napomenu kako europski dužnosnici žele da se novi dogovor prvo testira u parlamentu, a da se potpis na njega stavi tek ako većina zastupnika u britanskom parlamentu budu glasala za njega.

Čelnici EU očito ne žele još jedan fijasko, a čini se da i polovica članova kabineta premijerke May razmišlja vrlo slično upozoravajući da bi mogli izići iz vlade ako se ne postigne nikakav dogovor i ako se izlazak zemlje iz Europske unije ne odgodi.

U međuvremenu udruženja trgovaca i uvoznika hrane upozoravaju vlasti, ali i britanske građane da bi Brexit bez dogovora mogao rezultirati nestašicom nekih vrsta prehrambenih artikala, ali i nametom od 40 posto, što bi znatno poskupilo namirnice koje u zemlju dolaze iz EU.

Katastrofalne posljedice

Britanski trgovački konzorcij naglašava da bi odmah nakon izlaska 29. ožujka moglo doći do velikih nestašica svježeg voća i povrća te mesa i ribe. Upravo u rano proljeće Britanija uvozi najviše svježih namirnica iz EU – 90 posto zelene salate, 80 posto rajčica i 70 posto svježeg sezonskog voća.

Povećanje carina, pad vrijednosti funte i nove sigurnosne kontrole mogli bi drastično povećati cijene hrane. Trgovci kažu da će cjelokupni teret tih poskupljenja biti svaljen na potrošače. Postoje procjene da bi se cijena mesa mogla udvostručiti, a cijene mlijeka i mliječnih proizvoda povećati za 50 posto. Udruženja trgovaca upozoravaju da bi ovo moglo imati katastrofalne posljedice za britansko gospodarstvo, ali i veliki udar na džepove.