Četiri i pol godine zatvora slavnom pripadniku Tigrova zbog pokušaja ubojstva partnerice

Petar Dukarić (48), koji je u srpnju 2018. godine gotovo na smrt izbo svoju 57-godišnju partnericu Domeniku P., osuđen je na četiri godine i šest mjeseci zatvora. Napadnuta žena je kazala da ništa ne traži od optuženog te da samo želi da bude što dalje od nje.

- Te večeri sam osjećala neki strah i nemir, kao da će se nešto dogoditi pa sam oko 23 sata sve zaključala i otišla spavati. Probudila sam se oko 4,50 sati i otišla u kupatilo. Odjednom sam vidjela sjenu, čula sam kako se otključavaju vrata, a on je ušao u sobu. Odbacio je bocu s rakijom, pitala sam ga što tu radi, kako je ušao, samo je stavio kažiprst na usta. Uhvatio me rukama oko vrata, vidjela sam odsjaj oštrice noža, rekao mi je “tiho, tiho, nema ti spasa”. Samo sam razmišljala kako preživjeti: dozivala sam upomoć, pogledom pratila oštricu noža, lijevom rukom sam uhvatila nož, skoro mi je otkinuo dva prsta... Ubo me u grudni koš, zatim krenuo prerezati grkljan, zubima sam zagrizla oštricu. Zatim me ubo u desnu dojku, u desno rame, krv je išla na sve strane. Čula sam korake u stanu iznad, a mislim da je i on jer me tad posljednji put ubo i dok sam ležala u krvi rekao je “eto, sad si gotova, nitko ti ne može pomoći - svjedočila je Dukarićeva žrtva, prenose 24sata.

Bila je u vezi s Dukarićem, no počeo se ponašati posesivno od kada je njena kćer zatrudnjela, a zet obolio pa je više vremena počela posvećivati njoj. Zabranjivao joj je gledati televiziju, a iako nije dolazio u iznajmljeni stan, vidjela ga je gotovo svakodnevno u alkoholiziranom stanju.

Dukarić je inače bivši pripadnik 'Tigrova' postao je poznat zbog jedne od popularnijih fotografija iz Domovinskog rata. Fotografija je snimljena u Starom Grabovcu nedaleko od Novske krajem 1991. godine, kada je imao 19 godina. Na fotografiji se vidi mladi vojnik s maramom zavezanom oko čela i cigaretom u kutu usana, na tenku s protuavionskim mitraljezom. Na zidu kuće iza vojnikovih leđa vidi se grafit s imenom svjetski poznate grupe Guns N' Roses. Od fotografije je napravljen i antiratni plakat