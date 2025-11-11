Četiri godine zlostavljao djecu i suprugu. Nju i silovao. Osuđen na šest godina i osam mjeseci zatvora

Muškarac (39) na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je osuđen na jedinstvenu kazanu od šest godina i osam mjeseci zatvora zbog više djela koje je počinio na štetu svoje djece i sada bivše supruge. On se na objavi nepravomoćne presude nije pojavio, a kako mu je izrečena kazna viša od pet godina zatvora, određen mu je obligatorni istražni zatvor. To znači da će iza rešetaka čekati pravomoćnost presude na koju ima pravo žalbe. Ako se sam ne javi u Remetinec, sud će onda vjerojatno izdati nalog za dovođenje.

Prema optužnici teretio se da je djela koja je počinio počinio tijekom četiri godine, od travnja 2022. do ožujka 2024. Među ostalim bio je optužen za povredu prava djeteta, nasilje u obitelji, nanošenje lakše ozlijede i silovanje. Optužnica protiv njega je imala tri točke, a pojedinačno mu je za nasilje nad svakim članom njegove obitelji izrečena po godina dana zatvora, za ozljeđivanje jednog člana obitelji godina zatvora, a za silovanje pet godina zatvora. U zbiru je osuđen na devet godina zatvora, pa mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora od šest godina i osam mjeseci zatvora. U kaznu mu je uračunato i vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru od ožujka do listopada 2024. S obzirom na to da se radilo o optužbama za nasilje u obitelji, silovanje i povrede prava djeteta, zbog zaštite privatnosti žrtva, kao i u svim sličnim suđenjima javnost je bila isključena, što znači da su mediji mogli nazočiti samo objavi onog djela presude koji se odnosi na visinu kazne, no ne i njezinom obrazloženju.