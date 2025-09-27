CEO Economist Grupe, s malo dubrovačke krvi, u Rovinju je otkrila 'tajni umak' veličanstvenog tjednika Economist

Nikad u svojoj 18-godišnjoj povijesti Weekend Media Festival nije imao tako jak istup kao ovogodišnje, prošlotjedno izdanje. Ne mislim pritom na sugovornika kojeg sam ja priveo i intervjuirao (online) s pozornice u Rovinju, na poznatog američkog novinara i kroničara Trumpove predsjedničke ere Michaela Wolffa. Lako je svoga konja hvaliti, mog vuka Wolffa, tako da ne mislim o tome. Ne mislim ni na najposjećenije panele poput onih za koje organizatori Tomo Ricov i društvo trebaju samo reći: "Privedite osumnjičene" – a "usual suspects" su ljudi poput Zorana Šprajca, Zorana Kesića, Ide Prester, Ante Tomića – i svi ti pametni i zabavni likovi napunit će glavnu dvoranu stare tvornice u Rovinju kao iz šale.