Centru za socijalnu skrb dovoljan razgovor s roditeljima maloljetnika koji je teško ozlijedio mačku

Nakon što je Općinsko državno odvjetništvo Split utvrdilo postojanje okolnosti koja isključuje kazneni progon maloljetnika koji je na otoku Braču teško ozlijedio mače i ostavio ga da se danima muči, jer maloljetnik je mlađi od 14 godina, od Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar zatražilo je da poduzme potrebne mjere.

O zlostavljanju životinje, devetogodišnji dječak mački je kamenom polomio rebra, probio pluća, a zatim je ostavio zatvorenu u dvorani u kojoj se mučila danima, pronašli su je već ucrvanu i morali eutanazirati, pisao je i Večernji list. Zanimalo nas je što je Centar napravio u konkretnom slučaju, jesu li poduzeli mjere u cilju sprječavanja delinkventnog ponašanja djeteta i kakve te jesu li o svemu obavijestili Općinsko državno odvjetništvo?

– U navedenom slučaju Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar obavio je razgovor s roditeljima maloljetnika, ispitane su socijalne i obiteljske okolnosti s ciljem utvrđivanja postoje li okolnosti koje su dovele do ovakvog jednokratnog nasilnog ponašanja djeteta prema životinji. Obitelj je uredna i odnosi u obitelji su uredni, a obitelj se do sada nije nalazila u evidenciji ovog Centra. Roditelji su do sada bili suradni s Centrom, pružena im je usluga savjetovanja i pomaganja, a roditelji su i intenzivno razgovarali s maloljetnikom – stoji u odgovoru Centra za socijalnu skrb koji potpisuje Katija Sinčić Pancirov, službenica za informiranje. Centar je, dodaju, kontaktirao s Općinskim državnim odvjetništvom, a zbog zakonske obveze čuvanja tajnosti podataka o osobnim i obiteljskim prilikama korisnika, a posebno maloljetnika, nisu nam u mogućnosti pružiti druge informacije.

U Općinskom državnom odvjetništvu Split provjerili smo jesu li dobili izvješće Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar i postoji li potreba, odnosno je li donesena odluka o daljnjem državnoodvjetničkom postupanju? Na upit nam odgovara Rene Laura, glasnogovornica Županijskog državnog odvjetništva u Splitu.

– Iz upita Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu proizlazi da tražite obavijest o izvješću Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar povodom postojanja osnovane sumnje da je dijete (2009.) počinilo kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja iz članka 205. stavak 1. Kaznenog zakona. Provjerom sam utvrdila da je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu primilo dopis Centra. Iz sadržaja ovog dopisa proizlazi da Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar nije donosio odluke o potrebi daljnjeg postupanja u obitelji ovog djeteta i nije izricao mjere iz obiteljskopravne zaštite. Općinsko državno odvjetništvo u Splitu zatražit će od Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar cjelokupno izvješće o postupanju povodom počinjenja predmetnog kaznenog djela, kao i obrazloženje razloga ovakve odluke – stoji u odgovoru glasnogovornice Županijskog državnog odvjetništva u Splitu.

Po svemu sudeći, osim majke maloljetnika koja je zaključila kako je riječ o dječjem nestašluku, na istom tragu za sada je i Centar za socijalnu skrb Supetar-Brač.