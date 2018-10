Obitelj maloljetnika koji je mačku teško ozlijedio kamenom pod nadzorom Centra za socijalnu skrb

– Mala djeca često u djetinjstvu istražuju, počupaju leptiru krila. Kad to radi veće dijete, onda to jest zabrinjavajuće, jer veća djeca razumiju da to životinju boli. A oni koji to rade tako će i drugu djecu ozlijediti – rekla je u jednom od svojih intervjua psihologinja Mirjana Kruzmanić.

A što kad odu korak dalje od čupanja krila, kad ozlijede životinju i ostave ju da u mukama ugiba danima? Upravo to dogodilo se nedavno na jednom od hrvatskih otoka. Mala maca, spašena s ceste, imala je dom u kojem su je voljeli i brinuli se o njoj. No, presudila joj je ruka osmogodišnjaka koji ju je gađao – kamenom.

– Ostavio ju je zatvorenu u dvorani, nakon pet dana pronašla su je djeca. Bila je već puna crvi, živu su je jeli, polomljena su joj rebra, probijena pluća. Nismo joj više mogli pomoći pa je eutanazirana da se ne muči – priča nam vlasnica (podaci u redakciji). O svemu je obavijestila policiju, a počinitelj je pronađen jer su ga odali njegovi prijatelji.

– Ispričao je kako su mu rekli da maca ima buhe pa ju je zato udario kamenom, ali su ga slagali. I da je samo jednom bacio na nju kamen. A maca je bila prebijena – priča nam i dodaje da se osmogodišnjak na kraju ispričao. Policija je sve prijavila Državnom odvjetništvu, od kojeg je vlasnica mačke dobila i obavijest.

– Napisali su mi da, s obzirom da je riječ o djetetu mlađem od 14 godina, odbacuju kaznenu prijavu protiv njega. I uputili me da u građanskoj parnici protiv djetetovih roditelja mogu tražiti odštetu. Koji to novac može vratiti život maci, koji to novac može izbrisati sve što se njoj dogodilo? Zar nikome nije važno što to dijete sutra može napraviti? – pita se. Njezina pitanja proslijedili smo Državnom odvjetništvu. Zanimalo nas je je li odvjetništvo angažiralo stručne službe koje su mu na raspolaganju, je li pokrenulo procjenu s obzirom na teško djelo mučenja koje je dijete počinilo, odnosno nadzor obitelji zbog učinjenog djela?

– Državno odvjetništvo utvrdilo kako bi u konkretnom predmetu u vrijeme počinjenja kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja iz čl. 205. st. 1. Kaznenog zakona počinitelj bio osmogodišnjak. Sukladno čl. 7. Kaznenog zakona kazneno zakonodavstvo ne primjenjuje se prema djetetu koje u vrijeme počinjenja djela nije navršilo 14 godina pa je stoga utvrđeno postojanje okolnosti koja isključuje kazneni progon. O navedenom je obaviještena i oštećena te upućena da svoj eventualni imovinsko-pravni zahtjev može ostvarivati u građanskoj parnici prema roditeljima djeteta. Ovo je državno odvjetništvo dostavilo posebno izvješće Policijske uprave splitsko-dalmatinske, kao dopunu kaznene prijave oštećenika, na nadležno postupanje Centru za socijalnu skrb kako bi poduzeli potrebne mjere obiteljsko-pravne zaštite u cilju sprječavanja delikventnog ponašanja djeteta. Po zaprimanju izvješća Centra o poduzetim radnjama, odlučit će se o potrebi daljnjeg državnoodvjetničkog postupanja u konkretnom slučaju – stoji u odgovoru Općinskog državnog odvjetništva u Splitu.

A naša čitateljica kaže kako se nada da će odgovorne službe napraviti sve što je u njihovoj moći i nadležnosti, posebno zato što je mama dječaka nakon svega rekla kako je to bila – dječja nepodopština.