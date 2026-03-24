Čelnik Gradine otkrio nam ja kakva ga je situacija dočekala kada je preuzeo općinu od uhićenog načelnika

Aktualni načelnik općine Gradina Josip Vučemilović-Jurić, čiji je bivši načelnik Marko Ajček danas uhićen u akciji USKOK-a i PU virovitičko-podravske, nije iznenađen ovim uhićenjem. Osim bivšeg načelnika, uhićeno je još pšest osoba, a USKOK je hitne dokazne radnje i uhićenja provodio na području Slatine i Zadra. Prema neslužbenim informacijama, sumnja se da su osumnjičenici oštetili Općinu Gradina za oko 9,7 milijuna kuna.

Iako se USKOK nije službeno oglasio, riječ o slučaju od prije nekoliko godina kada je Državna revizija utvrdila niz ozbiljnih nepravilnosti u poslovanju Općine Gradina tijekom mandata HDZ-ova načelnika Marka Ajčeka, zbog čega je općina dobila rijetko izrečenu nepovoljnu ocjenu zakonitosti. Revizija je tada razotkrila kaotično vođenje financija, evidencije su bile netočne i nepotpune, za brojne troškove nije postojala vjerodostojna dokumentacija, a Ajček je samostalno potpisivao račune, dok su neki ostali i bez potpisa, pisao je tada Jutarnji list. Posebno su sporne milijunske isplate za komunalne usluge za koje nema dokaza da su uopće izvršene.

Načelnik Vučemilović-Jurić preuzeo je tada općinu s minimalnim sredstvima na računu. Situacija koja ga je zatekla bila je kaotična, prisjeća se. - Prijavio sam tada nepravilnosti, a kada je Državna revizija 2021. objavila podatke, pokrenuti su izvidi i ovo je sada epilog toga - kazao nam je Vučemilović-Jurić koji je istaknuo kada je sada financijska situacija u općini dobra te posluju uredno i izvršavaju sve svoje obveze.

Utvrđeno je i da je Općina pojedine obveze plaćala dvaput, pri čemu je više od 1,5 milijuna kuna nepovratno izgubljeno jer su izvođači u međuvremenu nestali iz poslovnih registara. Istodobno se općina zaduživala i plaćala kamate, dok nije iskoristila mogućnost povrata sredstava iz fondova, uključujući projekt izgradnje dječjeg vrtića.

Iako je vrtić bio izgrađen, nije odmah stavljen u funkciju jer općina nije imala sredstava za njegovo održavanje i rad. Financijsko stanje dodatno su opterećivali blokirani prihodi i sporni dugovi koji su se naplaćivali putem mjenica. Vrtić danas radi te je u potpunosti besplatan za mještane.

- Bio je izgrađen u 12. mjesecu 2020. godine i nije bio otvoren jer nije bilo sredstava. U petom mjesecu 2021. godine kada sam došao na vlast, rekao sam da nećemo primati plaće, ali će vrtić raditi. Vrtić je tada u devetom mjesecu primio svoje prve korisnike i danas radi uz stopostotno financiranje općine, dakle, roditelji ne plaćaju ništa - kazao nam je sadašnji općinski načelnik Josip Vučemilović-Jurić.