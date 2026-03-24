OPTUŽEN ZA UBOJSTVO ZORANA GRGIĆA

Cijeli dan se družili, a onda ga slijedio automobilom i u njega ispalio dva hica

Zoran Grgić
Foto: Ivica Galovic/VLM/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Ivana Jakelić
24.03.2026.
u 09:14

Zoran Grgić bio je stručnjak za sigurnost, a od 2003. do 2016. je bio i član saborskog Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi Hrvatskog sabora.

Za ubojstvo Zorana Grgića (61) optužen je 33-godišnjak koji se tereti i za zloporabu droge. Optužnicu je podigao ŽDO Slavonski Brod, a 33-godišnjaka se tereti da je 23. rujna 2025. u 18.05 u Šušnjevcima, zaustavio vozilo kojim je Grgić upravljao, nakon čega je u Grgića ispalio dva hitca iz vatrenog oružja. Tužiteljstvo tvrdi da mu je namjera bila da ubije Grgića, s kojim je prethodno cijeli dan družio jer su se poznavali. Nakon ubojstva 33 godišnjak je pobjegao, no relativno brz je nađen i uhićen. Osim za Grgićevo ubojstvo, tereti ga se i da je u kući na području Slavonskog Broda, radi daljnje prodaje, zasadio i uzgojio više stabljika marihuane. Pretragom kuće nađena su i 22 paketa marihuane ukupne težine oko 12,5 kilograma i šest stabljika marihuane ukupno teške oko kilogram.

Tužiteljstvo je tražilo da se 33-godišnjaku produlji istražni zatvor koji mu je bio određen zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja djela, a tom je zahtjevu Županijski sud u Slavonskom Brodu udovoljio.

Zoran Grgić bio je stručnjak za sigurnost, a od 2003. do 2016. je bio i član saborskog Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi Hrvatskog sabora. Bio je sudionik Domovinskog rata, a aktivno se zalagao za prava političkih zatvorenika i branitelja.

Komentara 2

KA
Karok
09:50 24.03.2026.

U RH obično ne može bez nekakve mreže.

Avatar berilo6003
berilo6003
09:31 24.03.2026.

