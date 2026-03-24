Uhićen bivši HDZ-ov načelnik, općina oštećena za 9,7 milijuna kuna

Više osoba našlo se na meti nove uskočko-policijske akcije koju po nalogu USKOK-a provodi PU virovitička podravska. Kako je šturo priopćeno, provode se hitne dokazne radnje na području Slatine i Zadra, a osobe koje su se našle na meti istražitelja sumnjiče se za koruptivna djela i pranje novca. Po neslužbenim informacijama, najnovijom akcijom obuhvaćeno je ukupno sedam osoba, a među njima je i Marko Ajček, bivši HDZ-ov načelnik Općine Gradina. Isto tako po neslužbenim informacijama, sumnja se da su svojim (ne)djelima osumnjičenici oštetili Općinu Gradina za oko 9,7 milijuna kuna.

Istražitelji su provodili pretrage kod osumnjičenika, a kada one budu obavljene, osumnjičenici će biti odvedi u USKOK na ispitivanje.