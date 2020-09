Čelnici tri oporbena bloka potpisali koalicijski sporazum: 'Kosovo je država, Crna Gora je za NATO i EU'

Iako je već u izbornoj noći bio gotovo izvjestan izborni poraz Demokratske partije socijalista (DPS) Mile Đukanovića, svaki novi korak lidera tri koalicije (Za budućnost Crne Gore, Mir je naša nacija i Crno na bijelo) dodatno upućuje na to da nakon 30 godina Crna Gora dobiva novu vlast.

U prilog tome ide i jučerašnje potpisivanje sporazuma čelnika spomenutih koalicija, koji su se obvezali da će nova vlada Crne Gore poštovati Ustav i u skladu s time neće pokretati nikakve inicijative ili postupke za izmjene državne zastave, grba i himne.

Provoditi sve obveze

Isto tako navode i da će nova crnogorska vlada, koju će činiti te tri koalicije, „odgovorno provoditi sve međunarodne obveze koje je država preuzela, ojačati i unaprijediti suradnju s NATO-om i brzo, u potpunosti i predano provesti sve reforme potrebne za punopravno članstvo Crne Gore u EU“. U sporazumu piše i da neće pokrenuti postupak za povlačenje priznanja neovisnosti Kosova.

Na ovaj način izborni pobjednici žele utišati pristalice DPS-a koji tvrde da će nova vlada raditi na izlasku Crne Gore iz NATO-a, prekidu pregovora za pristupanje EU i čvršćem povezivanju sa Srbijom i Rusijom. Među ostalim u sporazumu, koji obuhvaća gotovo sve oblasti društvenoga života, piše i da će nova vlada Crne Gore sasvim depolitizirati ključne vladine institucije s ciljem osiguravanja beskompromisne borbe protiv kriminala i korupcije. Navode i da neće provoditi revanšizam na političkoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, a među ostalim usvojit će i revidirati sve zakone u skladu s europskim standardima da bi se Crna Gora što brže integrirala u EU.

Najavili su i da će omogućiti manjinskim strankama sudjelovanje u vladi bez obzira na to imaju li parlamentarni status ili ne.

– Sporazum je potpisan u interesu svih građana Crne Gore bez obzira na vjeru, naciju i politiku. Svaka borba protiv korupcije borba je za Crnu Goru. Ako nas uhvatite u korupciji, prijavite nas. Želimo poštovati sva prava, a pogotovo ono esencijalno – slobodu. Onaj tko ugrožava imovinu i ne omogućava najvažnije pravo slobode pokazao je što to znači. Ovo nije bilo pitanje referenduma, koje je DPS htio prikazati, nego je pitanje druge stavke, a to je borba protiv organiziranoga kriminala i korupcije, koja je evidentna na svakom koraku. Daje nadu da mi kao nova vlast to možemo promijeniti – rekao je lider koalicije Za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić, za koju se tvrdi da je prosrpska i iznimno bliska Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

Čelnik koalicije Mir je naša nacija Aleksa Bečić kazao je da “sporazum sam po sebi govori više od bilo koje njihove rečenice” te da je on potvrda kako će nova vlast u Crnoj Gori biti proeuropska, prozapadna, procrnogorska i prograđanska.

Manipulacije DPS-a

Ipak, najviše pogleda upereno je prema lideru koalicije Crno na bijelo Dritanu Abazoviću, koji je jedina šansa DPS-u da ostane na vlasti. Međutim, prema njegovim izjavama, on je odlučio s kim nastavlja dalje i s kim će činiti novu vladu Crne Gore.

– Čekaju nas veliki ekonomski i socijalni izazovi, nagomilani problemi, prazna blagajna, borba protiv korupcije i kriminala. Zadatak je buduće vlade najviše se posvetiti tim pitanjima. Ovime umire svaka manipulacija DPS-a. Odlučni smo u tome da želimo provesti pomirenje i da se želimo baviti pitanjima koja najviše opterećuju građane Crne Gore – rekao je Abazović. Kazao je i da su čelnici triju koalicija nakon izbora razgovarali s predstavnicima međunarodne zajednice.

– Mislim da će svi biti ugodno iznenađeni kadrovskim rješenjima nove vlade. Nova vlada bit će sve suprotno od vlade DPS-a – najavio je Abazović.