Kazne su velike: Na dan koncerta na Hipodromu zabranjuje se letenje dronovima

Povodom koncerta Marka Perkovića Thompsona dana 7. srpnja 2025. godine na zagrebačkom Hipodromu, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo apelira na sve posjetitelje i širu javnost da se suzdrži od letenja dronovima na području grada Zagreba. Prije svega, to se odnosi na neposrednu blizinu i područje oko zagrebačkog Hipodroma gdje će biti nazočan iznimno velik broj posjetitelja. Ukoliko bi došlo do tehničkog kvara ili nekog drugog problema zbog kojeg bi dron ostao izvan kontrole udaljenog pilota, moglo bi doći do njegovog pada, a posjetitelji se ne bi mogli izmaknuti ili zaštititi od udara drona.

Šire područje grada, uključujući područje održavanja koncerta će biti proglašeno područjem zabranjenog letenja za dronove. Policijske i ostale specijalizirane snage će ovo područje štititi od neovlaštenog letenja dronova mjerama elektroničkog ometanja, pa će mogućnost gubitka kontrole nad dronovima koji su neovlašteno u zraku, kao i od njihovog nekontroliranog leta i pada, biti velika.

Podsjećamo kako se kazne za neovlašteno izvođenje operacija zrakoplovima, pa tako i dronovima kreću od 2681,68 do 13408,42 EUR za pravnu osobu, 670,42 do 2011,26 EUR za odgovornu osobu u pravnoj osobi i od 402,25 do 2011,26 EUR za fizičku osobu. Novčane kazne za nepropisno izvođenje operacija zrakoplovima, pa tako i dronovima se kreću od 670,42 do 2011,26 EUR za osobu koja je upravljala zrakoplovom.

FOTO Detaljan vodič regulacije prometa u Zagrebu za Thompsonov koncert