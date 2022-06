Čeka se ukrajinska dozvola da ranjeni Hrvat može kući, KB Dubrava spremna ga primiti

Hrvat ranjen u Ukrajini dobrog je općeg stanja, hoda bolnicom u kojoj je smješten i sa zdravstvene strane nema zapreke za njegov otpust. Međutim, ne ovisi o našim institucijama kada će doputovati u Hrvatsku, već se čeka dokument s datumom kojim će mu biti dopušten izlazak iz Ukrajine.

Pretpostavlja se da će to biti idućih dana, ali se zasad ne zna točno kada. U KB-u Dubrava spremni su primiti ga, no pitanje je hoće li mu uopće trebati hospitalizacija. To će procijeniti liječnici nakon njegova dolasku u Hrvatsku, a po njega će na ukrajinsko-mađarsku granicu otići kola hitne pomoći iz Hrvatske.

Na pitanje treba li hitna ići po njega ako je dobro, ministar Vili Beroš kaže: - Mi smo spremni, a procijenit će se pri otpustu. Navodno je prije koji dan operiran.