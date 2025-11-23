Što ako će se Vjesnikov neboder morati rušiti? Postoje dvije opcije

Statičari su svakodnevno na terenu. Dronovima su danas snimali stanje nebodera, piše HRT. Sudbina zgrade i daljnji protok prometa ovisi o njihovom mišljenju. Ukoliko će se Vjesnik morati rušiti, postoje dva načina. Prvi je eksplozivom i taj je manje vjerojatan, a drugi je građevinskom mehanizacijom.

"Metoda s tla, gdje bi se konstrukcija razgrađivala bagerima s dugačkim rukama, je vrlo dugoročna i skupa metoda, i popularnija jer nismo rušili puno visokih zgrada", kazao je inženjer graditeljstva Saša Perko. Policijski očevid u potpuno uništenom neboderu Vjesnika trebao bi početi čim statičari daju zeleno svjetlo.

U međuvremenu traju radovi na proširenju Slavonske avenije i oni bi trebali trajati 7 do 10 dana. Nakon toga se očekuje protočniji promet i manja gužva. Slavonska avenija, jedna od glavnih prometnih žila kucavica Zagreba kroz koju u normalnim okolnostima dnevno prolazi i do 100 tisuća vozila.

I sutra se očekuju velike gužve zbog posljedica požara u neboderu Vjesnika i sigurnosnih mjera koje su uslijedile. Prometni kolaps trebao bi se privremeno riješiti izgradnjom premosnice koja će osigurati dva traka u kontinuitetu prema istoku i zapadu. Danas se proširivao i pješački otok na samom raskrižju.