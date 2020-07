Dvije poreznice i poduzetnik ukupno dobili 9,5 godina zatvora

– Smatram da je ovom nepravomoćnom presudom poslana poruka da se svi građani Republike Hrvatske moraju pridržavati zakona. Tko se o zakon ogriješi, mora odgovarati i snositi posljedice – kazala je danas sutkinja Daniela Kustec, predsjednica vijeća zagrebačkoga Županijskog suda.

A te njezine riječi uslijedile su nakon što je gotovo sat vremena vrlo detaljno, u sudnici Općinskog kaznenog suda, kamo je privremeno premješten zagrebački Županijski sud, obrazlagala nepravomoćnu presudu kojom je njezino sudsko vijeće na zatvorske kazne nepravomoćno osudilo Nadu Čavlović Smiljanec, bivšu šeficu Porezne uprave i bivšu saborsku zastupnicu SDP-a, Ružicu Kovačević, bivšu šeficu ispostave Porezne uprave u Osijeku, te Željka Biloša, osječkog poduzetnika i suvlasnika tvrtke OLT.

VIP postupak

Troje optuženika na objavi presude nije se pojavilo jer, prema zakonu, i ne moraju. Stoga nisu čuli kada je sutkinja Kustec obrazlagala zašto je Nadu Čavlović Smiljanec nepravomoćno osudila na dvije godine zatvora, Ružicu Kovačević na tri te Biloša na jedinstvenu kaznu od četiri i pol godine zatvora. Svi troje u jednakim iznosima moraju platiti i troškove sudskog postupka, dok se Republika Hrvatska sa svojim imovinskopravnim zahtjevom upućuje u parnični postupak.

Riječ je o jednom od onih razvikanih VIP postupaka u kojem je istraga pokrenuta još 2014. i u kojem je USKOK dvije poreznice teretio da su pogodovale Bilošu. Odnosno, da su njegovoj tvrtki OLT omogućile da prolongira naplatu poreznog duga čime je, prema navodima USKOK-a, državni proračun oštećen za najmanje 9,4 milijuna kuna. Na marginama tog postupka pojavljivala su se mnoga poznata imena iz svijeta politike i ekonomije, poput Mate Radeljića, svojevremeno savjetnika predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, Ivana Vrdoljaka, bivšeg ministra u Vladi Zorana Milanovića, Biljane Borzan, SDP-ove europarlamentarke, Josipa Petrovića...

Većina njih je s Bilošem razgovarala ili se u razgovorima koje je policija tajno snimala spominjala, a ti su tajno snimljeni razgovori preslušani tijekom suđenja te su bili jedan od, ako je suditi po obrazloženju sutkinje Kustec, dosta čvrstih dokaza na kojima je njezino vijeće utemeljilo nepravomoćnu osuđujuću presudu. Sukus je cijele te priče da je Biloš bio u golemim poslovnim problemima te da je za OLT pokušavao ishoditi kredit. No do kredita nije mogao doći jer je OLT imao milijunski porezni dug prema državi. Stoga je on zvao koga god je trebalo, najčešće Radeljića, tražeći pomoć. Radeljić je onda, proizlazi iz dokaza koji su izvedeni tijekom suđenja, zvao Biljanu Borzan tražeći je da Biloša spoji s poreznicama. I dok je Biloš u svojoj obrani tvrdio da je on samo pokušavao ishoditi kredit za svoju tvrtku, sud je smatrao da se nije radilo o traženju pomoći, već o kaznenom djelu, odnosno poticanju Čavlović Smiljanec na trgovanje utjecajem te poticanjem Ružice Kovačević na zloporabu položaja. U radnjama koje je on poduzimao, a koje proizlaze iz iskaza svjedoka te tajno snimljenih razgovora, prema stavu suda, leži i razlog zašto je on, kao treće optuženi, nepravomoćno osuđen na najvišu kaznu. Pojedinačno je za djela koja se teretio dobio dvije, odnosno tri godine zatvora, pa mu je u zbiru izrečena jedinstvena kazna od četiri i pol godine zatvora.

Znale da nije po propisima

– Biloš je svojim postupcima i radnjama inicirao sve što se događalo, što on ne poriče. No on je tvrdio da je tražio pomoć za tvrtku i da to nije bilo nezakonito. No sud mu nije vjerovao jer se iz tajno snimljenih razgovora vidi svaka njegova reakcija na informacije koje dobiva. Nadalje, Biloš je u završnom govoru pokušao osporiti zakonitost tajno snimljenih razgovora, iako je sud davno prije toga, a što je potvrdio i Vrhovni sud, odlučio da je riječ o zakonitim dokazima – kazala je sutkinja Kustec u obrazloženju.

Objasnila je i da je iz snimki tajno snimljenih razgovora jasno da je naplata poreznog duga OLT-u prolongirana te da je to Bilošu omogućila Ružica Kovačević na zahtjev Čavlović Smiljanec. Po stavu suda, njih su obje znale da to što rade nije u skladu s propisima, odnosno da se zbog prolongiranja naplate poreznog duga neće moći provesti ovrha nad OLT-om. Dvjema poreznicima olakotno je ocijenjeno što su neosuđivane, dok im sud otegotnih okolnosti nije našao. Što se tiče Biloša, kod njega sud nije našao olakotnih okolnosti, dok mu je otegotno bilo što je već osuđivan za istovrsno kazneno djelo.

Obrane su najavile žalbu na presudu, dok je USKOK zadovoljan osuđujućom presudom, no ostavili su mogućnost da će se, kada prime pisano obrazloženje presude, žaliti na visinu izrečenih kazni.