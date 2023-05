Carina zaustavila jednu pošiljku Mihalićevih covid testova: 'Uvoznik nije osigurao uvjete čuvanja'

Jedna pošiljka antigenskih testova koje je u Hrvatsku uvozila tvrtka Buryen u vlasništvu 24-godišnjeg Filipa Mihalića, sina varaždinskog HDZ-ovca Anđelka Mihalića, zaustavljena je prošle godine i bio je zabranjen uvoz te pošiljke u Hrvatsku. Uvoz je zabranila farmaceutska inspekcija Ministarstva zdravstva. Farmaceutski inspektori su pregledali dokumentaciju pošiljke na koju je upozorio Područni carinski ured Zagreb Ministarstva financija.

Postojala je opravdana sumnja da in vitro dijagnostički medicinski proizvod "Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card" kineskog proizvođača Xiamen Boson Biotech Co. Ltd. nije u skladu s Uredbom EU 2019/ 1020.

Farmaceutska inspekcija pregledom je utvrdila da uvoznik nije mogao dokazati da je tijekom transporta osigurao uvjete čuvanja proizvoda koje je propisao proizvođač, a prilikom uvoza nije posjedovao ažuriranu ispravu o sukladnosti i drugu odgovarajuću dokumentaciju kojem se potvrđuje sukladnost medicinskog proizvoda sa zahtjevima direktive EU.

"Sukladno svemu navedenome, farmaceutska inspekcija postupila je prema Zakonu o medicinskim proizvodima i Zakonu o općem upravnom postupku te je zabranila uvoz pošiljke, a rješenje o zabrani dostavila i Područnom carinskom uredu Zračne luke Zagreb koja je nadležna za daljnje postupanje u navedenom slučaju. Od važnosti je dodatno naglasiti da je farmaceutska inspekcija postupila prema zakonskoj proceduri i ovlastima propisanima Zakonom o medicinskim proizvodima, dok su za uvoz roba, usluga, certificiranje i verifikaciju proizvoda zadužene ostale nadležne institucije", kažu u Ministarstvu zdravstva napominjući da su traju policijski izvidi ovog slučaja.

