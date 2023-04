Zagrebačke ljekarne prestale prodavati sumnjive covid testove. Oglasila se i tvrtka Filipa Mihalića

Sve zagrebačke ljekarne iz predostrožnosti su obustavile prodaju covid testova koje je nabavljala tvrtka sina bivšeg Filipa Mihalića (24), u jeku afere koja je tijekom ovog tjedna isplivala u javnost. Naime, policija i PNUSKOK posljednjih mjeseci istražuju je li tvrtka mladog poduzetnika Buryen umjesto nabavke originalnih testova iz Kine počela nabavljati iz Turske te je njihova vjerodostojnost trenutno u pitanju.

Radi se o 3.600 komada testova na Covid koji su trenutno stavljeni u karantenu dok se ne utvrdi ima li među njima onih koji su sumnjivi, prenosi Dnevnik Nove TV. Iz tvrtke Buryen kratko su odgovorili kako osporavaju sve navode. ''Osporavamo u cijelosti navode o bilo kakvom poslovanju društva koje bi se protivilo pozitivnim propisima i javnom moralu'', odgovorili su.

Ranije se oglasio i glavni ravnatelj policije Nikola Milina koji je poručio kako se ''provode kriminalistička istraživanja'', a u cijelu istragu uključio se i Interpol. Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo navela je kako je s njihove strane sve odrađeno, navodeći kako Europska komisija smatra da ti lijekovi koji jesu na listi de ne moraju provjeravati. ''No, bez obzira na to, mi u HZJZ provjeravamo kod svih većih nabava koje je provodila Republika Hrvatska'', objasnila je.

Predsjednica ljekarničke komore Ana Soldo pak objašnjava kako se od trenutka dolaska proizvoda na tržište provjeravala njegova dokumentacija, no nakon što on uđe u promet, on se rijetko iz prometa provjerava. - apravo moguće je da bude sve u redu i da su to što je stavljao unutra bilo validno i davao rezultate, a moguće da je stavljao neke proizvode koji ne odgovaraju upotrebi i možda su davali krive rezultate. Mislim da sad nema smisla napamet govoriti - mišljenja je Soldo.

