Čanak: Rusija pod Putinom je Treći Reich 21. stoljeća, javna je tajna da u Srbiji financiraju desničare

Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak komentirao je stanje u Srbiji, odnos prema Rusiji te negativan stav velikog dijela Srbije prema Europrideu. Osim toga govorio je i o neprestanom zaoštravanju odnosa između Srbije i Hrvatske. Današnje je stanje u Srbiji Nenad Čanak, koji se u ranim devedesetima i "šakama borio protiv divljanja šovinista po Vojvodini i protiv protjerivanja Hrvata", okarakterizirao boljim. - Bolje je prvenstveno zato što nema rata, a rat je uvijek izgovor za najgore stvari. Što se tiče položaja Hrvata u Vojvodini - Tomislav Žigmanov ušao je u parlament Srbije kao predstavnik, kazao je.

Ovo je bio 'nagodbenjački Pride' u 'laboratorijskim uvjetima'



Na Europrideu jučer u Beogradu sudjelovao je osobno, no kaže kako je predugo u politici da bi "mogao biti pojavno impresioniran". Beogradski Pride nazvao je šminkom za naivne te 'nagodbenjački Pride'. "Nije bio ni kompromisni - baš se radilo o nagodbi. To mi se nije svidjelo. Ministar unutarnjih poslova u odlazećoj vladi. Aleksandar Vulin, ako ste čuli za taj oblik života, već se 'izlupetao' da to nije parada nego 'policijsko sprovođenje sudionika na koncertu'", rekao je Čanak u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2.

Foto: milan maricic 17, September, 2022, Belgrade - The organizers of Europride, despite the ban from the Ministry of Interior and the ruling of the Administrative Court, decided to exercise their democratic right and protest in front of the Administrative Court, and strong police forces are on the streets.



Poanta je da je osim par stotina organiziranih huligana koji su se sukobili s policijom nije bilo nikakvih okupljanja, objasnio je. Nisu se pojavili predstavnici tzv. ultradesnice u Srbiji koji su najavljivali okupljanja stotina tisuća 'boraca za konzervativne vrijednosti'. Stranku Boška Obradovića i sličnih 'Dveri' nazvao je opskurnom, a Europride u Beogradu "događajem provođenim u laboratorijskim uvjetima". Činjenica da nije bilo nasilja "niti je uspjeh, niti će se time nešto promijeniti". Samo je postalo jasno da ovog trenutka u Srbiji vlada tip 'dogovorne politike', smatra - "jer bez autentičnih političkih snaga, koje se autentično bore za nešto ne možete razviti politički sustav".

"Kakve nošnje, kakve tradicije. To su priče za malu djecu. To su izgovori kakve gledam cijeli život", kazao je Čanak podsjetivši na prosvjede iz bivše Jugoslavije na kojima se naprijed uvijek nosila Titova slika i jugoslavenska zastava "jer policija onda neće udariti". Poslije toga, dodaje, smišljene su nove slike i nove zastave.

Europska unija ulaže u Srbiju, a Rusija u propagandu

Složio se s tvrdnjom da su se Srbi, prema scenama iz starijih filmova, krenuli tri puta ljubiti tek oko 1982. Kazao je da je tako jer je to ruski, ne srpski običaj, te da "ruska agentura radi na tome da Srbija bude 'fantazmagorija' srpskog naroda". "Novci su ulagani u priču o Srbiji kao nepotopivom nosaču aviona Rusije. EU ulaže u Srbiju, a Rusija u propagandu. Nitko ne primjećuje da je zastava EU-a na svakoj drugoj investiciji u Srbiji. Ali svi primjećuju huligane i kriminalce na ulicama koji viču 'Tko je protiv Rusije, taj je protiv Srbije'", rekao je Čanak.

Foto: SPUTNIK/REUTERS Russian President Vladimir Putin speaks during a news conference following the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Samarkand, Uzbekistan September 16, 2022.

Rusku federaciju na čelu s Vladimirom Putinom nazvao je "Trećim Reichom 21. stoljeća". Radi se, kaže, o "zločincima koji imaju pretenzije prema drugim državama i asimiliraju druge narode pod izlikom 'rasne čistoće'. A to im, kao i uvijek dosad, služi za obračun s neistomišljenicima". Čanak dodaje kako je "javna tajna da Rusi u Srbiji financiraju desničarske grupacije, Crkva Srbije je ispostava moskovske Crkve".



"U Srpskoj pravoslavnoj crkvi ima kršćanstva koliko i seksa u braku"



"Kad se Crkva prestane baviti politikom ja ću se prestati baviti Crkvom", rekao je Čanak, inače osobni prijatelj patrijarha Porfirija. Smatra da je ono što se Porfiriju dogodilo poražavajuće, te ističe kako ga nikada nije vidio kao čovjeka koji bi pristao na takvu manipulaciju. "Kakva je to promocija kršćanskih vrijednosti postavljanjem žilet žice" zapitao se.

Foto: Amir Hamzagic 19, May, 2022, Belgrade - His Holiness Patriarch of Serbia Mr. Porfirije and His Beatitude Archbishop of Ohrid and Macedonia Mr. Stefan, together with all the hierarchs of the Serbian Orthodox Church and the Macedonian Orthodox Church - Ohrid Archbishopric, served the Holy Hierarch's Liturgy in the Cathedral of St. Sava, which established the liturgical and canonical communion of the two sister Churches in accordance with the decision of the Serbian Orthodox Church.

Izjavio je da "u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ima kršćanstva koliko i seksa u braku - intervali su kraći, a licemjerje veće". On kaže kako je kršćanstvo "praktički isparilo" i Srpska pravoslavna crkva više nije kršćanska. Kristove riječi, kaže, tumače heretički, 'etnofiletiumom' - "ne možeš biti Srbin ako nisi zatucana klerikalna budala" kaže Čanak. Smatra kako je u posljednjih 20 godina, od uvođenja vjeronauka u škole, obrazovni sustav "odnjegovao ove koji danas jurišaju na policiju".

Vučić ima dvije opcije

Za ulazak Rusa u srpsko društvo krivi bivšeg predsjednika Borisa Tadića koji je naftnu industriju predao u ruke Gazpromu, čime su Rusi "dobili kanal za plaćanje ološi i bandita" Smatra kako Aleksandar Vučić trenutno ima dvije opcije; može se okrenuti Zapadu, "pa ga Rusi ubiju, a druga je da se okrene Rusiji - pa da ga Rusi ubiju".

"Kad jednom uhvate Srbiju s obje šake, Vučić postaje nepouzdan. Zašto bi oni držali nekog autentičnog, ako sami sebi mogu dovesti drugog poput Boška Obradovića koji je na daljinski upravljač iz Moskve", kaže Čanak. Objasnio je kako je prema njemu jedini način da dođe do promijene odustajanje od dogovorne politike i uranjanje u autentičnost, poput Njemačke.

Foto: M.K. 08, September, 2022, Belgrade - The President of the Republic of Serbia, Aleksandar Vucic, met with the commander of the Ohio National Guard, Major General John Harris, and after the meetings, President Vucic presented Harris with the Order of the Serbian Flag, second degree, for special merits in developing and strengthening cooperation and friendly relations between Serbia and the United States of America.



"Kosovo je najveća srpska prevara"

Za Vučića je rekao da je šahist koji igra sa svim figurama te da "zna što radi" kada u spominjanju Hrvatske 'nadolijeva ulje na vatru, a izjavio je i da je Kosovo "najveća srpska prevara". "Kosovo je neovisna država koju je priznalo stotinjak drugih zemalja" rekao je, dodajući kako većina građana Kosova ne želi zajednicu sa Srbijom, imaju svoj politički život, a dokaz su pobune građana i ostavke odgovornih nakon slučaja silovane djevojčice. No, kaže kako nitko iz vlasti to ne želi reći građanima "jer bi se protiv njih okrenulo biračko tijelo kojemu je mozak ispran 30 godina".

