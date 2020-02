Buttigieg strogo odvaja komunizam od socijalizma i protivi se tajkunskom kapitalizmu

Iako još uvijek nema potpunih rezultata predizbora u Iowi, sasvim neočekivano na prvo mjesto izbio je Pete Buttigieg, 38-godišnji bivši gradonačelnik grada iz Indiane. U svome govoru uoči početka predizbora bio je siguran u pobjedu. Usto je najavio kako na predizbore za pet dana u New Hampshire ide kao pobjednik. Odmah iza njega je Bernie Sanders, Elizabeth Warrren je treća, a dosadašnji favoriti i bivši potpredsjednik Joe Biden na četvrtom je mjestu, i to s popriličnim zaostatkom, što signalizira da stranačko članstvo u njemu ne vidi osobu koja bi mogla pobijediti Trumpa.

Bidenov kraj?

Buttigieg (čita se – Butadžedž) je u Iowi zasad osvojio 26,8 posto glasova, a Bernie Sanders 25,2 posto, što ih u ovome trenutku čini favoritima za predsjedničku nominaciju. Elizabeth Warren dobila je 18,4, Joe Biden svega 15,4 posto, što ga u ovom trenutku čini gotovo autsajderom kada se uzme u obzir da je mjesecima prije početka predizbora suvereno vodio u svim anketama na nacionalnoj razini.

Mnogo toga moglo bi biti puno jasnije nakon predizbora u New Hampshireu sljedeći tjedan. Za ovaj mjesec planirani su i predizbori u Južnoj Karolini i Nevadi, no datum koji bi svakako mogao biti ključan jest 3. ožujka, za kada su zakazani predizbori u čak 14 saveznih država, takozvani „superutorak“. To će ujedno biti trenutak kada će se u utrku uključiti i multimilijarder Michael Bloomberg, koji namjerno propušta predizbore u veljači.

Članovi Demokratske stranke u Iowi poručili su da žele kandidata koji bi na izborima mogao pobijediti Donalda Trumpa. Pete Buttigieg je neka vrsta stranačkog centrista koji nema tako radikalne ideje kao Sanders ili Warrenova, ali pokazuje da ne pripada onom krutom stranačkom establišmentu koji je, čini se, već odavno istrošio sve svoje adute. Upravo je to ono što bi moglo pokopati Joea Bidena, koji je već desetljećima duboko ukorijenjen u stranački establišment u Washingtonu.

Pete Buttigieg vrlo je zanimljiva osoba sa zavidnom karijerom. Diplomirao je na Harvardu i neko je vrijeme nakon toga radio kao konzultant u jednoj velikoj tvrtki. Nakon toga dolazi do velikog zaokreta – Buttigieg odlazi u vojsku, točnije u mornaricu, gdje ostaje osam godina. Bio je sedam mjeseci u Afganistanu, za što je dobio i odlikovanje. To je ujedno bio kraj njegove vojne karijere i ulazak u politiku. Radio je u stožerima nekoliko demokratskih kandidata, između ostalog, i u stožeru Johna Kerryja. No to ga nije zadovoljavalo pa je 2011. krenuo u kampanju za gradonačelnika South Benda, grada od stotinjak tisuća stanovnika u Indiani. Pobijedio je i postao najmlađi gradonačelnik. Imao je samo 30 godina.

Tri godine poslije napravio je izuzetno hrabar potez – javno je priznao da je homoseksualac i da živi sa svojim partnerom Chastenom Glezmanom, učiteljem iz Michigana. Vjenčali su se 2018. godine, odmah nakon što u istospolni brakovi postali zakoniti. Chasten je uzeo Buttigiegovo prezime, a sada intenzivno radi u njegovu predizbornom stožeru. Svoju spolnu orijentaciju objavio je 2015., godinu dana uoči izbora na kojima je trebao biti ponovno izabran. Njegova pobjeda tada je bila premoćna – izbore je dobio s 80 posto glasova. Washington Post nazvao ga je najzanimljivijim gradonačelnikom u Americi. U South Bendu ostat će zapamćen kao gradonačelnik koji je u funkciju stavio više stotina napuštenih gradskih nekretnina i pokrenuo brojne infrastrukturne projekte. Svojim brojnim projektima koje je realizirao Buttigieg je promijenio lice grada.

Njegov ulazak u predsjedničku utrku bio je iznenadan, ali je vrlo brzo pokazao da je izuzetan govornik i da mu dobro ide skupljanje novca za kampanju. Na početku u svome predizbornom stožeru imao je svega četvero ljudi. Jedna od glavnih ideja njegove predsjedničke kampanje je da je došlo vrijeme tranzicije generacija u američkoj politici i da upravo on želi biti most između onih koji su na odlasku i onih koji dolaze u politiku. Predložio je da se poveća broj sudaca u Vrhovnom sudu, što je ideja koju su predsjednički kandidati u potpunosti zaobilazili.

Čovjek sa svježim idejama

On također ima sasvim specifičan pogled na kapitalizam i demokraciju i kaže da je velika pogreška što su Amerikanci desetljećima izjednačavali socijalizam s komunizmom.

– Također su mislili da su kapitalizam i demokracija potpuno neodvojivi. Odrastao sam u vremenu u kojem je vrlo lako bilo shvatiti da postoje goleme tenzije između kapitalizma i demokracije. Mislim da bi mijenjanje tih odnosa i njihovo ponovno redefiniranje bilo najveći izazov za današnju Ameriku – kazao je Buttigieg i dodao kako umjesto tajkunskog želi promovirati „demokratski kapitalizam”.

Kada se sve zbroji, moglo bi se dogoditi da Pete Buttigieg ovogodišnju sezonu predizbora učini zanimljivom i napetom. Njegov prvi test bit će u utorak u New Hampshireu. Ako dobije te predizbore, to bi moglo signalizirati da članstvo Demokratske stranke za predsjedničkog kandidata želi čovjeka sa svježim idejama i s već dokazanom sposobnošću da stvari koje zamisli može realizirati, i to brzo, što je već dokazao kao gradonačelnik i da uz to smatra da je upravo mlađahni Pete Buttigieg kandidat koji može poraziti Donalda Trumpa i Americi donijeti neki novi pogled na politiku i ekonomiju.