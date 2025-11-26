Naši Portali
IZVANREDNA KONFERENCIJA

VIDEO Thompsonov menadžer o Tomaševiću: 'Laže. Nikada Ustavni sud nije raspravljao o pjesmi Bojna Čavoglave'

Zagreb: Konferencija za medije menadžmenta Marka Perkovića Thompsona
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Autori: Dora Taslak, Gabrijela Krešić
26.11.2025.
u 12:30

Menadžment Marka Perkovića Thompsona na konferenciji za medije objasnio je kako je došlo do koncerta na Hipodromu te stanje koje su poslije koncerta ostavili

"Zabranama se apsolutno ne postiže ništa. Posebno onima koje nemaju nikakvu osnovu", naveo je menadžment pjevača Marka Perkovića Thompsona na izvanrednoj konferenciji za medije. Naime, glazbenikov tim otkrio je detalje velikog koncerta na Hipodromu te se osvrnuo na nadolazeće nastupe i nesuglasice s Gradom Zagrebom i gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem

"Meni je žao što smo danas tu, ali bitno je javno istupiti kada imamo diskriminaciju. Kod ugnjetavanja osnovnih ljudskih prava bitno je dignuti glas. Postoje i drugi elementi – zloporaba položaja i ovlasti. U društvu se može djelovati 'pro' i 'kontra'. Svatko ima pravo zagovarati svoje vrijednosti. Mi djelujemo 'pro'. Što je djelovanje 'kontra'? Opstrukcija. Kada nema vlastitog sadržaja i vrijednosti, ljudi djeluju 'kontra'. Time se izazivaju podjele u društvu. Tomašević pokazuje nedostatak karaktera", rečeno je uvodno.

Govoreći o koncertu na Hipodromu, istaknuto je kako je to bio dokaz da je publika miroljubiva. "Nazivanje koncerta 'skupom fašista' je uvredljivo. Mi se zgražamo na dio upletanja politike u umjetnost. Onaj kome se pjesme sviđaju, doći će i kupiti kartu. Onaj kojem se ne sviđaju, neće. Ja sam jedan od organizatora, ne želim da se o tom koncertu govori na taj način."

"Ustanova za upravljanje sportskim objektima cijelo je vrijeme bila upoznata s dinamikom prodaje", opisano je na konferenciji, vezano uz prodaju ulaznica za Hipodrom. Kako je pojašnjeno, kada su došli do 100 tisuća ljudi, direktor im je rekao da zaustave prodaju. Nakon nekoliko minuta, kažu, konzultirao se sa svojim timom i rekao organizatorima da nastave. 

"Nama bi drugi koncert bio jednostavniji. Kad smo došli na 500 tisuća, dosta dobavljača nam je otkazalo. Direktor Ustanove tražio je da to bude jedan koncert. Preporuka policije bila je da to budu dva koncerta. Bili smo prisiljeni odraditi jedan koncert, dobili smo aneks ugovora u kojem piše da zakupljujemo dodatne kvadrate. Završili smo prodaju u nekim prihvatljivim okvirima. Nije bilo jednostavno, našli smo se u nečem novom. To je novo u svjetskim okvirima. Neću ulaziti u detalje pritiska javnosti, bitno da je sve završilo tako kako je završilo." 

Govoreći o gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, rečeno je: "Koncert mu je odgovarao prije izbora, a smeta nakon njih. Što je drukčije u trećem mjesecu i danas? Ništa." Organizatori su se osvrnuli i na Thompsonovu izvedbu na zagrebačkom Trgu prije koncerta na Hipodromu: "Marko je dobio poziv naših rukometaša. Nije postojao ugovor, odradio je 'pro bono', otpjevao tri pjesme. To je bio doček na koji se Marko odazvao."

"Imali smo deset dana da izađemo s Hipodroma. Dobili smo kaznu jer smo kasno izašli. Sjela je odmah ovrha, meni je to nevjerojatno. Nije isto vrijeme raspreme ako je 100 tisuća ili 500 tisuća ljudi. Grad Zagreb zarađuje na nama koji organiziramo koncerte. Što se tiče Hipodroma, 1,3 milijuna eura smo platili kazni, najmova, Bundeka, Velesajma... Dodatno, sam Hipodrom. Mi smo u Hipodrom utrošili 200 tisuća eura." Naime, Thompsonov menadžment kaže kako nije evidentirano stanje samog Hipodroma prije koncerta. "Mi smo preorali cijelu galopsku stazu, na nju smo posijali travu, poravnali smo sve depresije i zamijenili ogradu koja je bila trula."

Kako je Thompsonom tim naglasio, pjesma "Bojna Čavoglave" ista je kao i sve druge, s obzirom na raniju presudu suda. Vezano uz organizaciju koncerata u Areni Zagreb, Thompsonov tim podijelio je svoju prepisku s Gradom. "U službenoj komunikaciji nema riječi o zabrani." Potom, poslali su poruku gradonačelniku Tomaševiću: "Obrazložite nam razloge zašto Thompson ne može u Arenu po vama. Primijenite odluku Skupštine koju ste donijeli. Ovo što oni sada rade, to je primjena sile i zlouporaba ovlasti. Uskraćuju se temeljna ljudska prava."

Foto: Gabrijela Krešić

Thompsonu se, kažu, nanosi nepravda. "Ovo kroz što prolazimo nije naš izbor. Mi smo tu jer nam se ne dopušta da živimo i radimo. Za to treba dignuti glas. Nas se proglašava da smo 'bad guys'." Nakon što je rasprodan prvi koncert u zagrebačkoj Areni, još su mnogi građani ostali u tzv. virtualnoj čekaonici. "Gradonačelniče, ne branite Thompsonu, branite svojim sugrađanima, vjerujem i nekima koji su za vas glasali. Uključite razum, preispitajte odluke", pozvali su ga organizatori. 

"Ustavni sud nikad nije spomenuo pjesmu 'Bojna Čavoglave', niti je dao mišljenje. Postoji presuda Visokog prekršajnog suda. Jasno je navedeno da nema obilježja ni rasizma, ni mržnje...", istaknuto je na današnjoj konferenciji. Naglašavajući visoku razinu produkcije na prijašnjim koncertima, organizatori su zaključili: "Za Zagreb pripremamo spektakl." 

Podsjetimo, prepucavanje između glazbenika Marka Perkovića Thompsona i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića traje već danima. Thompson je tražio dopuštenje za dodatni koncert u prosincu, ali mu to nije odobreno, nakon što je Gradska skupština donijela odluku o zabrani pozdrava "Za dom spremni" u prostorima koji su pod upravom Grada Zagreba. Na to je Thompson odgovorio da će s "Bojnom Čavoglave" i spomenutim pozdravom otvoriti koncert 27. prosinca te dodao da mu "neće neka sekta određivati što smije, a što ne." Koncerta planiranog za 27. prosinac do danas nije bilo na rasporedu zagrebačke Arene
