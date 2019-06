Bunjac: Odlučio sam. Izlazim iz Živog zida

Ivan Pernar jučer je prelomio i odlučio izaći iz Živog zida i osnovati novu stranku. Branimir Bunjac danas je odlučio da i on izlazi iz stranke. Kaže da će se vratiti na svoje radno mjesto u školu, a što će biti s njegovim političkim angažmanom, još ne zna. Dodao je da će s Pernarom razgovarati o novoj stranci, a najavio je da će napisati knjigu o Živom zidu.

"Izlazim iz Živog zida. To je emotivno težak trenutak. Vidjet ću što ću dalje", rekao je Bunjac u Saboru.

"Postajem neovisni zastupnik. Na redu je gospođa Palfi. Ja imam dvije mogućnosti, nastavit ću svoj rad u nekom drugom formatu ili otići u anonimnost. Želim zahvaliti svim članovima, i prijateljima i neprijateljima", rekao je Bunjac.

Video: Ivan Pernar izašao iz Živog zida

Pitali su ga hoće li s Pernarom ići u osnivanje nove stranke.

"Da, postoji mogućnost da djelujem u politici, a jedna od mogućnosti je i da djelujem s Pernarom i s još nekim članovima. Stranka se nije raspala zbog mene, već zbog osobe koja vodi diktaturu", rekao je.

"Aktivacija mandata Vladimire Palfi je spremna", rekao je. "Palfi ne može prije proteka osam dana doći u Sabor. Ja se vraćam na svoje radno mjesto u školi i ja nemam mandat", rekao je Bunjac. "Razgovarat ćemo ja i Pernar o novoj stranci. To su ozbiljne stvari o kojima se treba razgovarati", ponovio je novinarima.

Video: Raskol u Živom zidu

"Sinčiću sam više puta ponudio da razgovaramo, ne možete ga dobiti, sreo sam ga u Saboru, on jednostavno ne odlučuje ni o čemu tako da se s njim ne može ni o čemu dogovarati", rekao je Bunjac. "Pokušavali smo to riješiti, slali poruke, nikakve reakcije nema", zaključio je.

"Ja imam kredite, oni su me htjeli zastrašiti da ću imati malu plaću, da imam djecu. To što se oni brinu za moje kredite, to govori o njima samima ", rekao je Bunjac o kreditima koje ima.

"Ne šalje Sinčić pomirljive poruke. Kad on otvori usta, iz njega izlazi njegova supruga", dodao je.