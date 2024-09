Bulj zabranio izložbu u Sinju financiranu od Srpskog narodnog vijeća: 'Dok sam ja gradonačelnik, toga neće biti'

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj službeno je obustavio održavanje izložbe “Susret na tromeđi” autorice Inie Herenčić, koja je trebala biti postavljena u Galeriji Sikirica. Odluka je uslijedila zbog financijske potpore koju izložba dobiva od Srpskog narodnog vijeća (SNV), organizacije koju Bulj oštro kritizira zbog stavova i aktivnosti svojih članova.

U priopćenju za javnost, Bulj je naglasio da, iako je veliki protivnik bilo kakvih zabrana, kao gradonačelnik mora uzeti u obzir osjećaje svojih sugrađana te poštovati temelje na kojima je uspostavljena moderna hrvatska država. “Ne mogu dopustiti izložbu koju Galerija Sikirica organizira uz financijsku potporu Srpskog narodnog vijeća. Kao izabrani gradonačelnik i saborski zastupnik, moram voditi računa o poštivanju Domovinskog rata i drugih ključnih vrijednosti koje čine srž hrvatske države,” rekao je Bulj.

Podsjeća da Srpsko narodno vijeće, jedan od donatora izložbe čije je održavanje planirano za 4. rujna, izdaje tjednik Novosti koji, kako Bulj navodi, “iz tjedna u tjedan pljuje po hrvatskim braniteljima i hrvatskoj državi, dok Savjetom tog istog Srpskog narodnog vijeća predsjedava notorni Dejan Jović, koji se složio na društvenim mrežama s izjavom Pere Kvesića da je Hrvatska, ne samo propali projekt, nego da je i sama zamisao stvaranja Hrvatske bila ‘retardirana i nakaradna'”.

“Osim toga, predsjednik Srpskog narodnog vijeća ‘čuvao je leđa’ početniku i diktatoru Aleksandru Vučiću u Bačkoj Palanci, dok je on Hrvatsku zbog oslobodilačke operacije Oluja usporedio s nacističkom Njemačkom”, dodaje Bulj. “Ako Andrej Plenković i HDZ mogu podržavati Pupovca, koji ne dijeli isti stav kao i moderna hrvatska država o karakteru Oluje, to ne znači da je to normalno i da ćemo mi ostali nacionalno svjesni i odgovorni političari i dužnosnici to tolerirati i na to šutjeti”, naglasio je Bulj.

“Neka SNV organizira izložbe i manifestacije gdje god hoće, pa i u slobodnom Sinju, u kojem ni u vrijeme korone nije bilo zabrana, ali u prostorijama i institucijama Grada Sinja, dok sam ja gradonačelnik i dok imam povjerenje građana, neće!",” zaključio je Bulj.

