Bauk: Bolje da predsjednik ne stoji u kolonama; Bulj: Piloti ionako lete

Afera Helikopter postala je novi kamen spoticanja u dugotrajnom nizu političkih sukoba između Vlade premijera Andreja Plenkovića i predsjednika države Zorana Milanovića. Prema računici ministra obrane Ivana Anušića, predsjednik Milanović je na čak 348 helikopterskih letova do sada "spržio" oko milijun eura iz vojnog budžeta.

Kao odgovor, Milanović je zapovjedio vojnoj tajnoj službi VSOA-i da istraži odakle iz MORH-a cure podaci o njegovim letovima helikopterom, ali i javnosti dostavio izvješće načelnika Glavnog stožera OSRH Tihomira Kundida, kojim je utvrđeno kako je koristio helikoptere HRZ-a samo 74 puta, a brodove HRM-a osam puta u razdoblju od veljače 2020. do kolovoza 2024. godine. Ukupan trošak pogonskog goriva iznosio je, navodi se iz Ureda Predsjednika, 127.000 eura za HRZ i 22.800 eura za HRM. Za komentar smo zamolili članove saborskog Odbora za obranu koji dolaze iz suprotstavljenih političkih tabora: SDP-ova predsjednika Odbora Arsena Bauka te člana istog odbora, Mostova Miru Bulja.

– O načinu prijevoza predsjednika Republike Hrvatske odlučuje njegovo osiguranje, a s obzirom na to da su mi poznate okolnosti putovanja s otoka i na otok tijekom turističke sezone, čini mi se da su ispravne njihove procjene da s kolonom automobila ne idu trajektom, a tijekom udarnih vikenda ne upotrebljavaju autocestu A1. Tim više što u zadnje vrijeme rampe na trajektima padaju, a na autocesti se ne dižu – kazao je predsjednik saborskog Odbora za obranu Arsen Bauk.

Potom smo ga zamolili da komentira Milanovićeve argumente koje je iznio proteklih dana, da su podaci o njegovim letovima klasificirani te da je otkrivanjem tih podataka ugrožena njegova osobna, ali i nacionalna sigurnost.

POVEZANI ČLANCI:

– Podaci koje spominjete jesu klasificirani, njima ima pristup ograničen broj ljudi koji imaju određeni certifikat za to i ako oni te podatke učine dostupnima neovlaštenim osobama, tada im treba uzeti certifikat. To je jedna strana ove teme. Drugo je pitanje trebaju li ti podaci biti javno dostupni i u kojem obimu. Moje je mišljenje da nakon određenog vremena trebaju i to u obimu koji neće ugroziti sigurnost štićenih osoba. Ne smatram da osiguranje treba na Tik-toku prenositi let tijekom trajanja – smatra Arsen Bauk, a ista pitanja postavili smo i Miri Bulju.

– Piloti lete prema ustaljenim standardima, što znači da svakako moraju letjeti. Tko će biti u njima i zašto, o tome ne odlučujem ja, već postoje operativni postupci koji se temelje na potrebama Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i pilota. Obrana i nacionalna sigurnost, uključujući sigurnost predsjednika, moraju biti prioritet. To su preozbiljna pitanja, no uglavnom se bacaju dimne zavjese, izbacuju se nekakvi spinovi u javnost. Da je predsjednik Tuđman kao vrhovni zapovjednik donio svoje odluke, a ministar obrane Gojko Šušak neke sasvim drukčije, mi danas ne bismo imali Hrvatsku – kaže Bulj, koji smatra posebno neodgovornim što klasificirani podaci izlaze u javnost.

– Ako predstavnici medija i javnost znaju kamo predsjednik leti, to znači da te informacije netko iz sustava namjerno pušta, i na to bi Ministarstvo obrane ili obavještajne agencije morale reagirati. U protivnom, sustav obrane djeluje krajnje neozbiljno, poput dječje igračke koja se koristi za dnevnopolitičke svrhe, što je nedopustivo – zaključio je Miro Bulj.

>> VEČERNJI TV Ante Kotromanović o vojnom roku