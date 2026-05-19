MISTERIOZNA SMRT MILIJARDERA

Uhićen sin osnivača poznatog modnog brenda: Sumnja se da ga je gurnuo u provaliju?

Foto: Pau de la Calle
Lorena Posavec
19.05.2026.
u 12:25

Jonathan Andic nakon očeve smrti imenovan je potpredsjednikom uprave privatne kompanije i predsjednikom holdinga MNG

Sin milijardera i osnivača Manga Isaka Andica, koji je prije dvije godine poginuo nakon pada s litice u blizini Barcelone, uhićen je pod sumnjom da je ubio vlastitog oca. Jonathan Andic (45) uhićen je u utorak zbog sumnje na ubojstvo te bi se kasnije trebao pojaviti pred sudom. Njegov 71-godišnji otac poginuo je nakon pada s više od 100 metara tijekom planinarenja s članovima obitelji u špiljama Montserrat pokraj Barcelone u prosincu 2024. Glasnogovornik katalonske regionalne policije Mossos d'Esquadra rekao je: "Mogu potvrditi pritvaranje Jonathana Andica pod sumnjom za ubojstvo njegova oca, Isaka Andica". Očekuje se da će Andic biti izveden pred sud u Martorellu, gradu blizu Barcelone, gdje će ga ispitati sudac.

Španjolski mediji tada su izvijestili da je Andic pao u provaliju tijekom planinarenja na području planinskog masiva Montserrat. Poduzetnik je bio s Jonathanom kada se nesreća dogodila. Pokrenuta je velika hitna akcija u kojoj su sudjelovali helikopteri i timovi za potragu i spašavanje, no Andic je zadobio višestruke ozljede i preminuo na mjestu događaja, piše The Independent. Obitelj Andic u utorak je objavila priopćenje u kojem stoji: "Jonathan Andic pojavljuje se pred sudom u vezi s nesrećom koja se dogodila 14. prosinca 2024. U ovom trenutku ne možemo reći više jer je na slučaj stavljena oznaka tajnosti. Naša suradnja bila je i ostat će potpuna". Smatran rivalom osnivača Zare - Amancia Ortege, Andic, poduzetnik rođen u Turskoj, osnovao je Mango uz pomoć svog brata Nahmana u Barceloni 1984. godine.

Lanac danas posluje u gotovo 3000 trgovina u 120 zemalja. U trenutku smrti bio je neizvršni predsjednik modnog brenda, a prema Forbesu njegovo bogatstvo iznosilo je 4,5 milijardi dolara. Prepoznatljivost brenda podigao je angažiranjem modela poput Kate Moss, Claudie Schiffer, Naomi Campbell i Kendall Jenner za svoje kolekcije. Među njegovim bliskim prijateljima bila je i španjolska kraljica Queen Letizia, koja je nakon njegove smrti odala počast poduzetniku. Jonathan Andic cijelo je vrijeme negirao bilo kakvu odgovornost za očevu smrt i tvrdio da je riječ o nesretnom padu tijekom zajedničkog planinarenja na popularnoj turističkoj lokaciji.

Prvotna istraga o smrti osnivača Manga zaključena je u siječnju 2025. nakon što je sudac rekao da nema dokaza o kaznenom djelu. Međutim, slučaj je kasnije ponovno otvoren, a policija je pregledala mobilne telefone Jonathana Andica i njegovih sestara Judith i Sarah Andic. Prošle godine obitelj Andic poručila je da je uvjerena u Jonathanovu nevinost nakon što su pojedini lokalni mediji objavili da je pod istragom. Obitelj je tada u priopćenju navela da će "nastaviti surađivati, kao i do sada, s nadležnim tijelima. Nadalje, vjeruje da će ovaj postupak biti zaključen što je prije moguće i da će dokazati nevinost Jonathana Andica". Jonathan Andic nakon očeve smrti imenovan je potpredsjednikom uprave privatne kompanije i predsjednikom holdinga MNG.

Njegove sestre Judith i Sarah imenovane su potpredsjednicama MNG-a. Glavni izvršni direktor Toni Ruiz također je postao predsjednik uprave nakon Andicove smrti. "Njegov odlazak ostavlja ogromnu prazninu, ali svi mi smo na neki način njegovo nasljeđe i svjedočanstvo njegovih postignuća. Na nama je, i to je najbolja počast koju možemo odati Isaku i koju ćemo ispuniti, osigurati da Mango nastavi biti projekt kakav je Isak želio i na koji bi bio ponosan", rekao je Ruiz nakon Andiceve smrti.
