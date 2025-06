Broj poginulih raste, kazne su velike, no ljudi se ne boje: 'Nije ih briga. A znate zašto?'

Vozač uhićen i kažnjen s 4860 eura, i to zato što se vozeći unatrag uključivao u promet, pri čemu je udario drugo vozilo. No to mu je bio najmanji problem. Jer u krvi je imao 1,76 promila alkohola, vozio je bez dozvole koja mu je ranije bila oduzeta zbog 13 negativnih bodova i nije imao pravo još dvije godine na ponovno polaganje vozačkog ispita. Drugi vozač je, pak, kažnjen s 1980 eura i zabranom upravljanja vozilom tri mjeseca jer je vozio s 1,1 promilom alkohola, i to u vrijeme dok je imao zabranu upravljanja vozilima B kategorije. Treći vozač je za volan sjeo s 2,58 promila alkohola u krvi zbog čega je kažnjen s 2000 eura te je ostao bez dozvole na tri mjeseca. Vozač kamiona je, pak, za volan sjeo s 2,66 promila pa skrivio nesreću, srećom samo s materijalnom štetom. I on je ostao bez dozvole na tri mjeseca i kažnjen je s 1660 eura.