Brnabić o Miloševićevom odlasku u Knin: Ne razumijem zašto je to napravljeno

Srbijanska premijerka Ana Brnabić ocijenila je da su odnosi Beograda i Zagreba izuzetno kompleksni i dalje izuzetno teški, ističući da Srbija uvijek šalje poruku mira i pomirenja, čak i kada obilježava tragedije koje je doživio srpski narod.

- Želimo pomirenje, mir, ne tražimo od vas da se izvinjavate, priznate genocid u Jasenovcu, ali želimo da nas pustite da tugujemo taj dan ili tih dana. Želimo pomirenje, ali ne i poniženje, na koje nećemo pristati - kazala je, javlja Blic.

Upitana da komentira dolazak Borisa Miloševića na proslavu Oluje u Knin, rekla je da je za nju teško o tome govoriti i dodala da se ona drži i slaže s državnom politikom koju je po tom pitanju zacrtao predsjednik Vučić.

- Mi ne želimo da se Srbi više dijele gdje god da žive, da li u BiH, Hrvatskoj... već da im pružimo podršku i budemo jedinstveni i zato je meni teško da javno osudim to što je Milošević napravio - navela je premijerka.

Dodala je da želi pružiti podršku Srbima u Hrvatskoj, ali ne može podržati Miloševićev čin.

- Ne razumijem zašto je to napravljeno, razumjela bih da su Srbi nešto dobili, da ode tamo kada Srbi koji su povratnici dobiju struju, ali da napravite to kada se ništa od toga nije dogodilo, u nadi da će povratnici dobiti struju u zemlji članici EU u 21. stoljeću, to ne razumijem i to je jako ponižavajuće - naglasila je srpska premijerka.