Pupovac o Oluji: Plenković je pružio kvasac mira, a Milošević sol. Počela je pogača pomirenja

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac u Zagrebu je održao konferenciju za medije s početkom u 11 sati, a komentirao je proslavu Oluje, za koju smatra kako poruke s proslave i njihovi odjeci danima nakon, govore sami za sebe.

''U Kninu na dan koji je Hrvatima dan slave, a Srbima pokolja, ta su iskustva pretvorena u brašno i vodu. Njima su Plenković i Milošević dali po komadić kvasca i prstohvat soli. Za razliku od ranijih godina taj kvasac je bio kvasac mira, a sol nije bila sol na rane. Početa je pogača pomirenja'', kazao je Pupovac i dodao da su poznata mjesta i sudionici gesta pomirenja, koja će uslijediti u narednim danima.

''Hrvatsko-srpsko pomirenje unutar Hrvatske neće biti moguće bez ukupnog hrvatsko-srpskog pomirenja'', poručio je.

Kazao je da povijest Hrvatske i Srbije predstavlja povijesnu borbu za jezik, ali i slobodu.

''Mnogi su se Hrvati i Srbi žrtvovali za tu slobodu. U onima koji su se žrtvovali možemo tražiti pomirenje, a u onima koji su bili žrtve možemo tražiti razloge pomirenja. Suočavanje s tragedijama i traumama jednih i drugih može se dogoditi samo ako se napuste najgori trenutci povijesti'', rekao je Milorad Pupovac i dodao da se treba okrenuti budućnosti.

Pupovac je komentirao i svoj odnos s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i rekao kako njegova zadaća nije produbljivanje sukoba, već da "otkloni nesporazume i stvara pretpostavke za razumijevanje ovog procesa i njegova nastavka u koji će trebati biti uključeni i predstavnici Srbije".

Pitali su ga i hoće li ići u Vukovar, a Pupovac je rekao kako je on u Vukovaru već bio.

''Ne želim da vukovarska komemoracija dijeli grad Vukovar, nego da pokušamo stvoriti onu vrstu komemoriranja u kojoj će svi podijeliti bol zbog stradanja ljudi'', poručio je Pupovac.

Objasnio je da je proces pomirenja ''sistematski, široko i sveobuvatno pripremljen, diskutiran i planiran". ''Nije se moglo ni čuti sve u Kninu od onoga što ljudi očekuju da se čuje, ali to je proces. U tom procesu treba stvarati pretpostavke da se čuju sve stvari, naprave geste i učine djela koja će pokazati Hrvatima i Srbija da traume koje su prošli trebaju biti povod da budu jači od tih trauma, a međusobne odnose da pretvore u glavni cilj'', poručio je.

Na pitanje jesu li potezi SDSS-a distanciranje od politike Aleksandra Vučića, Pupovac je kazao da su njihovi potezi distanciranje od rata.

Ministru vanjskih poslova Gordanu Grliću Radmana poručio je da SDSS u Beogradu ne treba mentore, već suradnike za ono što čine.

"A u Zagrebu ne trebamo patroniziranje. Rekao bih samo ministru da, kada drugima drži lekcije, neka se potrudi da građani Srbije koji dolaze na ljetovanje ne dožive ono što su ove godine neki doživjeli u Dalmaciji. Neka one koji se rugaju srpskim izbjeglicama ispisujući na njihovima autimaa 'traktor' preuzme na svoju odgovornost'', rekao je Pupovac.

''Ovdje u Preradovićevoj ulici, na dan kada je krenula Oluja, ja sam imao konferenciju za medije. Sve što sam tada rekao, rekao bih i danas. Vaš kolega me i tada pet puta pitao isto pitanje. Danas na to neću odgovoriti jer me boli da danas, nakon 30 godina, u Hrvatskoj moram izjavama dokazivati svoju lojalnost. Razlike u percepciji Hrvata i Srba o Oluji su duboke'', odgovorio je Pupovac na pitanje smatra li da je Oluja bila legitimna operacija.

Na pitanje o procesuiranju ratnih zločina u hrvatskom pravosuđu, poručio je da meki ljudi i dalje sjede u vip ložama, iako bi trebali sjediti negdje drugdje.

''Nisam od onih koji pokazuju prstom, kao neki u Vukovaru. Ne preuzimam na sebe ulogu suca ni pravosuđa. Nema nikakvih sumnje da pitanje nestalih i ratnih zločina te promjene važnih datuma, da su to pitanja koja se najprije moraju prodiskutirati između Zagreba i Beograda'', kazao je.