Britanska vlada se uhvatila u koštac s gorućim problemom: Novi plan za azilante: brže odluke, manje hotela, više neovisnih arbitara

Nova procedura za žalbe u azilskim postupcima bit će uvedena kako bi se ubrzao proces udaljavanja osoba koje nemaju pravo boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu, obećala je ministrica unutarnjih poslova Yvette Cooper. Cooper je ovo izjavila dok traju prosvjedi zbog korištenja hotela za smještaj migranata. Trenutačno postoji oko 51 tisuća žalbi na odluke azila koje čekaju razmatranje, a prosječno vrijeme donošenja odluke prelazi godinu dana. Kad su uvedene mjere za ubrzavanje donošenja početnih odluka, glavni pritisak na sustav smještaja traženja azila stvaraju kašnjenja u sudskim žalbenim postupcima.

Vlada planira uspostaviti novo neovisno povjerenstvo koje bi se bavilo isključivo žalbama u azilskim postupcima, s ciljem smanjenja kašnjenja. Umjesto sudaca, odluke će donositi specijalizirani arbitri. Vlada će kasnije ove godine iznijeti dodatne detalje plana reforme sustava azila. Oslanjat će se na iskustva drugih europskih zemalja koje imaju brže žalbene mehanizme, među kojima i one koje već koriste slična neovisna tijela. Ministrica je poručila da će reformirani sustav biti "brz, pravedan i neovisan" i imati "visoke standarde".

"Naslijedili smo sustav azila u potpunom kaosu, s velikom količinom neriješenih predmeta i nefunkcionalnim žalbenim sustavom zbog kojeg su tisuće ljudi godinama ostajale u sustavu", rekla je Cooper. "Zbog toga poduzimamo konkretne korake kako bismo popravili sustav iz temelja te uredili sustav". "Odlučni smo u želji da značajmo smanjimo broj ljudi u sustavu azila, što je dio našega plana da ukinemo azilantske hotele". Službeni podaci objavljeni ranije ovog mjeseca pokazali su da je u Ujedinjenom Kraljevstvu do lipnja 2025. azil zatražilo ukupno 111 tisuća i 84 ljudi, što je najviše u razdoblju od 12 mjeseci otkad se 2001. počela voditi evidencija. Rekordan broj zahtjeva dolazi u trenutku kada je broj osoba koje čekaju početnu odluku o svom zahtjevu do kraja lipnja pao na 90 tisuća 812.

U hotelima u Ujedinjenom Kraljevstvu u tom je razdoblju boravilo 32 tisuće 59 tražitelja azila. Oporbena Laburistička stranka obećala je ukinuti korištenje hotela do 2029. Prosvjedi protiv korištenja hotela za smještaj azilanata, kao i protuprosvjedi, u subotu su se održali u gradovima diljem zemlje. U Bristolu je policija na konjima razdvajala suprotstavljene skupine u Castle Parku, a došlo je i do naguravanja između policajaca i prosvjednika. Jedanaest je osoba zbog prekršaja poput remećenja javnog reda i mira, napada i sudjelovanja u tučnjavi uhićeno u Liverpoolu, nakon što je prosvjed Stranke nezavisnosti UK održao protuprosvjed. U Horleyju, u okrugu Surrey, oko dvjesto protuimigrantskih prosvjednika s britanskim zastavama sukobilo se s približno pedeset aktivista pokreta Stand Up to Racism. Dvije su se skupine gotovo sukobile u ranim popodnevnim satima, no razdvajali su ih kordoni policije. Redoviti prosvjedi održavaju se ispred jednog hotela posljednjih tjedana, nakon što je tražitelj azila optužen da je pokušao poljubiti 14-godišnju djevojčicu, što on poriče.