U Sloveniji najviše novooboljelih od početka travnja, u BiH 345 novih slučajeva

Dosad je u svijetu zabilježeno više od 21 milijuna slučajeva zaraze koronavirusom, više od 757 tisuća ljudi je preminulo, a gotovo 14 milijuna osoba se oporavilo.

Tijek događanja:

13:05 - Državljanima Bosne i Hercegovine u cijeloj zemlji od petka je omogućeno jeftinije testiranje na koronavirus nužno za putovanje u inozemstvo dok broj novozaraženih u toj državi na dnevnoj osnovi i dalje bilježi troznamenkaste brojke uz 345 novih slučajeva potvrđenih od četvrtka te 11 umrlih.

Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH potvrdili su kako će se svi kojima je to potrebno zbog odlaska u inozemstvo u tom entitetu moći testirati na koronavirus po cijeni od 140 konvertibilnih maraka (560 kuna) umjesto da za to plaćaju 200 do 215 KM kako je to do sada bio slučaj.

Ranije ovog tjedna cijena PCR testova u akreditiranim laboratorijima snižena je i u Republici Srpskoj gdje za to sada treba izdvojiti 150 KM (600 kuna).

Građanima BiH koji u inozemstvo odlaze s putovnicama te države negativni PCR testovi potrebni su za većinu europskih država uključujući i Hrvatsku. Nastanjenima u BiH koji posjeduju hrvatske putovnice takav test nije potreban.

13:01 - Državljani Hrvatske, Bugarske, Rumunjske i Sjeverne Makedonije morat će od subote 15. kolovoza za ulazak na teritorij Srbije posjedovati negativan PCR test ne stariji od 48 sati, odlučio je u petak Krizni stožer za suzbijanje zarazne bolesti covid-18 srbijanske vlade. Više pročitajte ovdje.

12:23 - „Jutros u 8 sati imamo čak 282 nova slučaja zaraze koronavirusom u protekla 24 sata. Zabrinjavajuća situacija. Moramo odmah, još danas početi s istraživanjem uzroka i posljedica“, rekao je austrijski ministar zdravlja Rudolf Anschober u petak prijepodne na konferenciji za novinare u Beču, kojoj je bio nazočan i voditelj ambulantne za plućnu rehabilitaciju dr. Ralf Harun Zwick, koji je govorio o primjerima iz prakse i simptomatici osoba oboljelih od koronavirusa, te glavnim karakteristikama blažih ili težih slučajeva ove bolesti. Više pročitajte ovdje.

12:20 - U Sloveniji je u zadnja 24 sata na koronavirus testirano 937 osoba, te je potvrđeno 37 novih zaraza, osam više nego prethodni dan, objavila je u petak slovenska vlada.

Riječ je o najvećem broju zaraza zabilježenom u Sloveniji u jednom danu nakon 3. travnja, kad su bila otkrivena 43 nova slučaja.

Nije bilo nijednog novog slučaja smrti, pa ukupan broj preminulih od početka epidemije ostaje 129, na ukupno 2369 osoba koje su se inficirale.

Trenutno je hospitalizirano 18 pacijenata zbog covida-19, od čega tri osobe trebaju intenzivno liječenje, a 213 je aktivnih slučajeva zaraze, prema podacima ministarstva zdravstva. Četiri osobe u zadnja su 24 sata otpuštene iz bolnica na kućnu njegu nakon oporavka.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 13. 8. 2020 (00:00-24:00):

- Št. testiranj: 937

- Št. pozitivnih: 37

- Št. hospitaliziranih: 18

- Št. oseb na intenzivni negi: 3

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 4

- Število umrlih: 0@NIJZ_pr @MinZdravje pic.twitter.com/4spqqwePFy — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) August 14, 2020

12:10 - Crna Gora će sutra otvoriti granice za sve zemlje zapadnog Balkana, a stanovnicima tih zemalja za prelazak crnogorske granice bit će potreban negativan PCR test ili serološki ELESA, rekao je u petak direktor Instituta za javno zdravlje u Podgorici Boban Mugoša.

“Sutra otvaramo granice sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Albanijom, Kosovom, Sjevernom Makedonijom", precizirao je Mugoša.

10:28 - Vijetnamsko ministarstvo zdravstva predbilježilo se za kupovinu ruskog cjepiva protiv covida-19, objavila je u petak državna televizija.

"Vjetnamsko ministarstvo zdravstva predbilježilo se za rusko cjepivo protiv covida-19. U međuvremenu će Vijetnam nastaviti raditi na razvoju vlastitog cjepiva", prenijela je državna televizija izjavu ministarstva.

Ministarstvo ne navodi koliko doza cjepiva je naručilo niti kada očekuje isporuku cjepiva. Prošli mjesec je ministarstvo priopćilo da se vlastito cjepivo očekuje do kraja 2021. godine.

Ruski predsjednik Vladimir Putin u utorak je objavio da je Rusija postala prva zemlja u kojoj je regulatorno tijelo, nakon manje od dva mjeseca testiranja na ljudima, odobrilo cjepivo protiv covida-19 te da je cjepivo "sigurno".

Vijetnam je do sada zabilježio 911 slučajeva zaraze i 21 smrtni slučaj od covida-19.

7:10 - Dario Vivas, guverner glavnog grada Venezuele Caracasa i bliski saveznik predsjednika Nicolasa Madura, umro je u četvrtak od posljedica covida-19 u dobi od 70 godina, priopćili su dužnosnici. Vivas, visoki dužnosnik vladajuće socijalističke stranke, na Twitteru je 19. srpnja objavio da je pozitivan na koronavirus i da ide u samoizolaciju.

"Umro je u bitci... brinući se za svoje zdravlje i za sve nas u ovoj teškoj borbi protiv pandemije covida-19", napisala je na Twitteru potpredsjednica Delcy Rodriguez.

7:00 - Demokratski kandidat na američkim predsjedničkim izborima Joe Biden u četvrtak je pozvao na uvođenje obaveze nošenja maski na nacionalnoj razini u Sjedinjenim Državama, radi suzbijanja širenja zaraze koronavirusom.

"Svaki Amerikanac trebao bi tijekom najmanje sljedeća tri mjeseca obavezno nositi masku prilikom svakog boravka izvan kuće", izjavio je Biden na konferenciji za novinare. "Uvedimo obavezu na nacionalnoj razini koja bi odmah stupila na snagu i spasit ćemo živote", ustvrdio je. Bivši američki potpredsjednik kazao je da bi ta mjera mogla spasiti preko 40 tisuća ljudskih života tijekom iduća tri mjeseca, te naglasio da je od covida-19 do sada u SAD-u umrlo više od 165 tisuća ljudi.

Video - Što se zna, a što se krivo pretpostavljalo o koronavirusu?

6:50 - Nakon što je službeni broj zaraženih bolešću covid-19 u Meksiku premašio 500 tisuća, ta je zemlja odlučila sudjelovati u proizvodnji cjepiva za koronavirus koje bi već sljedeće godine moglo biti distribuirano diljem regije. Farmaceutska kompanija AstraZeneca Plc priopćila je kako planira, u partnerstvu s vladama Meksika i Argentine, početkom 2021. najprije proizvesti 150 milijuna doza cjepiva za koronavirus, te s vremenom proizvesti najmanje 400 milijuna doza za distribuciju diljem te regije.

Predsjednik Andres Manuel Lopez Obrador taj je sporazum nazvao "dobrim vijestima" za Meksiko, ustvrdivši kako očekuje da se pandemija iz Meksika, iako gubi na snazi, neće povući prije nego počne proizvodnja cjepiva. Meksičko ministarstvo zdravstva u četvrtak je izvijestilo o novih 7.371 slučajeva zaraženih, na ukupno preko 505.000. Vlada je priopćila da je broj zaraženih vjerojatno značajno veći od broja potvrđenih slučajeva.

6:40 - Broj zaraženih od koronavirusa u Peruu prešao je brojku od pola milijuna, uz zabilježenu najvišu stopu smrtnosti u Latinskoj Americi, pokazali su u četvrtak najnoviji podaci peruanskog ministarstva zdravstva. Ukupno je 507.996 potvrđenih slučajeva zaraze covidom-19, te 25.648 uz tu bolest povezanih smrtnih slučajeva, kazao je zamjenik peruanske ministrice zdravstva Luis Suarez na konferenciji za novinare. Prema podacima novinske agencije Reuters, Peru ima najvišu stopu smrtnosti od koronavirusa u čitavoj Latinskoj Americi - 78,6 slučajeva na 100.000 ljudi; više od također teško pogođenih susjednih Čilea i Brazila.

6:30 - Velika Britanija od subote uvodi 14-dnevnu karantenu za sve dolaske iz Francuske zbog povećanog broja slučajeva zaraze koronavirusom u toj zemlji, rekao je u četvrtak britanski ministar transporta Grant Shapps, dok je Pariz najavio da će uzvratiti recipročnim mjerama. Britanska vlada, koja strahuje od drugog vala epidemije koronavirusa, također je dodala Nizozemsku, Maltu, Monako, Arubu, te Otočje Turks i Caicos na svoj karantenski popis. Španjolska i Belgija već se nalaze na tom popisu.

"Podaci pokazuju da moramo maknuti Francusku, Nizozemsku, Maltu, Monako, Arubu, Otočje Turks i Caicos, sa svog popisa #koronavirus putnih koridora, kako bismo usporili stopu širenja zaraze", napisao je Shapps na Twitteru.

"Ako dođete u Veliku Britaniju iz nekog od tih odredišta nakon 4 h ujutro u subotu morat ćete se samoizolirati na 14 dana", dodao je.

Britanska odluka će dovesti do odgovarajućih recipročnih mjera, rekao je francuski doministar za europske poslove Clément Beaune.