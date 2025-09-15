Braća Veselica dobila zasluženo mjesto u povijesnom udžbeniku

Braća Marko i Vladimir Veselica istaknuti su hrvatski borci za slobodu i pravednost čije su teške sudbine obilježile drugu polovicu 20. stoljeća. Njihova priča sada prvi put ulazi i u obrazovni sustav. Objavom udžbenika „Stoljeća hrvatske povijesti“ u izdanju nakladničke kuće ALFA, učenici prvih razreda trogodišnjih strukovnih škola po prvi puta će u sklopu kurikuluma učiti o Hrvatskom proljeću kroz prizmu života i djelovanja braće Veselica. Time njihova žrtva i ustrajnost postaju sastavni dio nastave povijesti, kako bi nove generacije mogle razumjeti da sloboda i demokracija nikada nisu dane jednom zauvijek, već se iznova osvajaju i čuvaju.

Hrvatsko proljeće ostaje jedno od najvažnijih razdoblja hrvatske povijesti 20. stoljeća. U tom vremenu, kada je narod težio većoj slobodi, demokraciji i nacionalnim pravima unutar tadašnje Jugoslavije, režim je odgovorio progonima, zatvaranjima i gaženjem temeljnih sloboda. Upravo u tom kontekstu istaknuli su se Marko i Vladimir Veselica – braća koja su postala trajni simboli borbe za istinu, pravednost i očuvanje identiteta.

Marko Veselica, u narodu prozvan „hrvatskim Mandelom“, svojim je djelovanjem i riječima ušao u kolektivno pamćenje. Zbog svojih uvjerenja i otvorenog suprotstavljanja totalitarizmu proveo je gotovo cijelo desetljeće u zatvorima komunističkog režima. Unatoč represiji, ostao je dosljedan borbi za demokraciju, ljudska prava i nacionalni identitet, dok njegovi govori, intervjui i eseji svjedoče o nepokolebljivoj vjeri u slobodu i pravdu te predstavljaju trajni podsjetnik na cijenu hrabrosti u vremenima neslobode.

Jednako snažno povijest je obilježio i njegov brat Vladimir, vrhunski ekonomist i intelektualac. Nakon sloma Hrvatskog proljeća proglašen je državnim neprijateljem broj dva i lišen svih građanskih prava, no ostaje vjeran svojim idealima. Početkom 1990-ih sudjeluje u stvaranju nove hrvatske države kao zastupnik u prvom višestranačkom Saboru i ministar u Vladi demokratskog jedinstva. U znanstvenom i akademskom životu ostavio je dubok trag kao profesor i autor kapitalnih radova. Žrtva braće Veselica podsjeća da Hrvatsko proljeće, iako ugušeno, ostaje prekretnica u stvaranju suvremene Hrvatske – a Marko i Vladimir njezini najsvjetliji svjedoci.