Objavljena lista najmoćnijih putovnica na svijetu za 2026.: Evo gdje se nalazi Hrvatska

Singapur je po najnovijem Henley Passport Indexu zadržao titulu najmoćnije putovnice na svijetu, omogućujući svojim građanima bezvizni pristup ili vizu po dolasku u čak 192 od 227 destinacija. Indeks, koji izrađuje londonska tvrtka Henley & Partners na temelju ekskluzivnih podataka Međunarodnog udruženja zračnog prijevoza (IATA), pokazuje da azijske zemlje i dalje dominiraju vrhom ljestvice. Odmah iza Singapura, na drugom mjestu, nalaze se Japan i Južna Koreja s bezviznim pristupom 188 destinacija. Treće mjesto dijele pet europskih zemalja – Danska, Luksemburg, Španjolska, Švedska i Švicarska – s pristupom 186 zemalja i teritorija, piše CNN. Europa i dalje drži snažne pozicije. Na četvrtom mjestu su Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Nizozemska i Norveška (185 destinacija), dok peto mjesto dijele Mađarska, Portugal, Slovačka, Slovenija i Ujedinjeni Arapski Emirati (184). Hrvatska se nalazi na visokom šestom mjestu, zajedno s Češkom, Estonijom, Maltom, Novim Zelandom i Poljskom, s bezviznim pristupom ili vizom po dolasku u 183 destinacije. Ujedinjeni Arapski Emirati ostvarili su najveći napredak u 20-godišnjoj povijesti indeksa – od 2006. dodali su 149 bezviznih destinacija i popeli se za 57 mjesta, zahvaljujući intenzivnom diplomatskom angažmanu i liberalizaciji viznih režima. Na suprotnom kraju ljestvice, Ujedinjeno Kraljevstvo doživjelo je najveći međugodišnji pad, sada s pristupom 182 destinacije (osam manje nego prije godinu dana). Sjedinjene Američke Države vratile su se na 10. mjesto s 179 destinacija, ali su izgubile pristup sedam odredišta u posljednjih 12 mjeseci i pale za šest mjesta u posljednja dva desetljeća.

"Moć putovnice odražava političku stabilnost, diplomatski kredibilitet i sposobnost oblikovanja međunarodnih pravila", komentirao je Misha Glenny, novinar i rektor Instituta za humanističke znanosti u Beču. "Erozija mobilnosti za zemlje poput SAD-a i UK-a signal je dublje geopolitičke promjene."

Na dnu ljestvice ostaje Afganistan s pristupom samo 24 destinacije, dok su Sirija (26) i Irak (29) odmah iza. Christian H. Kaelin, predsjednik Henley & Partners i kreator indeksa, ističe: "Globalna mobilnost se proširila, ali koristi su neravnomjerno raspoređene. Prednosti su koncentrirane među ekonomski najmoćnijim i politički najstabilnijim nacijama." Henley & Partners, tvrtka specijalizirana za stjecanje dvojnog državljanstva, izvijestila je da su 2025. Amerikanci činili 30% njihovih klijenata, dok neke europske zemlje pooštravaju uvjete za "zlatne putovnice" i državljanstvo po podrijetlu.

Najmoćnije putovnice na svijetu za 2026. godinu: Singapur (192 destinacije), Japan, Južna Koreja (188), Danska, Luksemburg, Španjolska, Švedska, Švicarska (186), Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Nizozemska, Norveška (185), Mađarska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati (184), Hrvatska, Češka, Estonija, Malta, Novi Zeland, Poljska (183), Australija, Latvija, Lihtenštajn, Ujedinjeno Kraljevstvo (182), Kanada, Island, Litva (181), Malezija (180), te Sjedinjene Američke Države (179).

Henleyjeva lista jedan je od nekoliko indeksa koje su stvorile financijske tvrtke za rangiranje globalnih putovnica prema pristupu koji pružaju svojim građanima. Arton Capitalov indeks putovnica uzima u obzir putovnice 193 zemlje članice Ujedinjenih naroda i šest teritorija - Tajvana, Makaa, Hong Konga, Kosova, palestinskih teritorija i Vatikana. Teritoriji pripojeni drugim zemljama su isključeni. Također se ažurira u stvarnom vremenu tijekom cijele godine, a podaci se prikupljaju pomnim praćenjem portala pojedinačnih vlada. Artonov Global Passport Power Rank za 2026. godinu stavlja Ujedinjene Arapske Emirate na prvo mjesto s ocjenom od 179 za bezvizni režim/vizu po dolasku. Drugo mjesto drže Singapur i Španjolska, svaki s ocjenom od 175.