Božinović: Neće biti novog lockdowna, niti će biti policijskog sata

Potpredsjednik vlade i Načelnik stožera za civilnu zaštitu Davor Božinović gostovao je u HRT-ovoj emisiji "Intervju tjedna" gdje je pričao o četvrtom valu koronavirusa, novom lockdownu, pooštravanju mjera, pripremljenosti zdravstvenog sustava, ali i o izboru predsjednika Vrhovnog suda, stanju u policiji i mogućim političkim preslagivanjima na političkoj sceni i sigurnosnim izazovima za Europu i Hrvatsku nakon pobjede talibana u Afganistanu.

U uvodnom dijelu emisije ministar je govorio o povećanom broju zaraženih, naglasio je da završavamo udaran dio turističke sezone koji je na razini 2019., kada govorimo o srpnju i kolovozu. U usporedbi s prošlom godinom, dodao je, ove godine je bilo puno više ljudi i aktivnosti, pa je i rast očekivan, uključujući činjenicu da se diljem svijeta šiti i delta soj koji je dosta zarazniji.

- Nismo iznenađeni porastom broja zaraženih, no ulazimo u jesen (...) i zbog toga cijelo vrijeme govorimo o preporukama koje se svode uvijek na isto - fizička distanca, nošenje maske u zatvorenom, prozračivanje zatvorenih prostora i cijepljenje, rekao je.

Kada se sve to sumira, kada vidite iskustva iz svijeta, cijepljenje je, smatra, jedini izlaz i on na čemu moramo i dalje inzistirati - što se više ljudi cijepi, manji je rezervoar u kojem će se virus širiti.

- Naravno da će ljudi moći ići na posao. Oni koji su vezali COVID potvrde s obavljanjem određenih djelatnosti, polaze od činjenice da zapravo COVID potvrda utvrđuje, pokazuje vaš status - ili ste cijepljeni ili ste preboljeli, ali možete se i testirati. Dakle, mi smo i u ranijim mjerama imali obvezu nošenja maski i testiranja u nekim institucijama, tako da ta obveza bi se možda mogla uvesti, s tim, da naravno, oni koji su cijepljeni ili koji su preboljeli, ne bi joj podlijegali, ali to je nešto o čemu se intenzivno razgovara. Mi smo jučer na presici Stožera o tome govorili, pogotovo ministar Beroš, s obzirom na to da je logika naših mjera uvijek bila zaštita cjelokupnog stanovništva, ali s posebnim naglaskom na vulnerabilne skupine, a to su ljudi koji su bolesni, koji dolaze u bolnice ili štićenici domova za starije, to su nekako institucije s kojima bi se krenulo, jer tamo dolaze oni kojima prijeti najteži oblik bolesti, ako se zaraze, objasnio je Božinović.

- Ovaj virus se neće tako lako iskorijeniti, dodao je.

Optimistični scenariji su na početku pandemije računali da bi oko 2 mlrd. ljudi moglo ostati izvan obuhvata cijepljenja. Božinović je objasnio da će se u tim sredinama virus i dalje širiti, vjerojatno s novim varijantama.

- U svemu tome, život ne smije stati, mislim da smo mi u Vladi i u Stožeru pokazali vrlo visok stupanj razumijevanja za ono što ljudi u datom trenutku mogu prihvatiti. Naše mjere nikada nisu bile toliko striktne, niti su bile praćene nekim represivnim postupanjem tijela policije, ali ne možemo ni pustiti da se virus širi bez ikakvih mjera. Ono minimalno mora ostati, dodao je.

Neće biti novog lockdowna, niti će biti policijskog sata, rekao je dodavši da smo naučili to da možemo kalibrirati mjere, ali jedina prava zaštita je cijepljenje.

Predsjednik Zoran Milanović je rekao da "ovo ljudima već ždere živce", Božinović kaže da ovo nije situacija koja je normalna, na koju smo navikli, ali Vlada ima odgovornost.

- Mi moramo donositi određene mjere, moramo ukazivati na opasnosti koje su realne - više od 8.300 ljudi u Hrvatskoj je umrlo od ovog virusa. Opasnost je tu, cjepiva imamo dovoljno i svatko u Hrvatskoj se može na najučinkovitiji mogući način zaštititi, dodao je.

Što se tiče COVID potvrda, rekao je kako se razmišlja da se one uvedu za zdravstveno osoblje u bolnicama. Polaze od činjenice da zdravstveni djelatnici moraju znati najviše o virusologiji, također je teško objašnjivo da netko nezaražen dođe u bolnicu i ondje se zarazi.

- To je nešto što je teško prihvatljivo i teško se može braniti, dodao je.