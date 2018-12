Bošnjaković zbog slučaja Daruvarac mijenja zakon?

Ne jenjavaju reakcije zbog toga što je optuženi za brutalno nasilje nad 18-godišnjakinjom prekjučer u Zadru pušten na slobodu jer se na sudu nisu pojavili njegovi odvjetnici, a istekao mu je zakonski rok za istražni zatvor. Pedesetak Zadrana prosvjedovalo je jučer u organizaciji Foruma žena SDP-a koji je to nazvao “sumrakom funkcioniranja pravosudnog sustava u Hrvatskoj”. Mladi hrvatski liberali traže ostavku ministra pravosuđa ustvrdivši da je dosta “tipova sa sinkopom, pritisaka na pravosudna tijela i svjedoke, nejednakosti pred zakonom”.

U SAD-u bi priveli odvjetnika

Odvjetnik Luka Mišetić koji živi i radi u SAD-u, na Twitteru je objavio da bi u Americi odvjetnik koji se ne pojavi na ročištu bio priveden i stegovno bi odgovarao, te je dodao: “Optuženika se ne bi pustilo zbog nedolaska odvjetnika. Vrijeme je da se takva praksa prekine. I Hrvatska odvjetnička komora je na potezu. Sramotno”. Pokušali smo doznati namjerava li HOK što poduzeti, ali očitovat će se u ponedjeljak.

Darko Kovačević Daruvarac uhićen je 14. lipnja 2018. i prekjučer je pušten na slobodu jer je istekao maksimalni rok od šest mjeseci za istražni zatvor kad je riječ o prijetnji i teškom ozljeđivanju (je li optužba onda trebala ići na težu kvalifikaciju?).

To da je slučaj trebao biti presuđen za šest mjeseci, to više što postoji i snimka tog brutalnog nasilja, svi se slažu, ali, je li to bilo i moguće prema zakonom predviđenoj proceduri.

Predsjednica Općinskog suda u Zadru Ana Mišlov u priopćenju iznosi detaljnu kronologiju sudskog dijela postupka, koji je trajao četiri mjeseca i 14 dana. Preostalih mjesec i pol vodila se istraga dok 31. srpnja nije podignuta optužnica. Brojne sudske radnje, obrazlaže predsjednica Mišlov, ukazuju na to da je sud postupao marno i bez odugovlačenja “u okviru zakonskih odredbi koje postavljaju točan vremenski rok i slijed postupanja”.

Daruvarcu je na ročištu 2. kolovoza produljen istražni zatvor. Obrana je 23. kolovoza odgovorila na optužnicu zatraživši izdvajanje određenih dokaza. O tomu je isti dan optužno vijeće odlučilo, a obrana je 31. kolovoza podnijela žalbu. Županijski sud u Zadru o žalbi je odlučio 10. rujna. Spis je nakon toga automatski (nasumce) dodijeljen u rad raspravnom sucu koji je prvu raspravu odredio za 11. listopada. Dan prije raspravnog ročišta, obrana je predložila da se spis delegira drugom stvarno nadležnom sudu, a na raspravi je zahtijevano izuzeće raspravnog suca, predsjednice zadarskog Općinskog suda i zamjenice, te predsjednika Županijskog suda u Zadru. Po zakonu se zbog toga rasprava nije mogla održati.

Predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa 18. listopada odlučio je o zahtjevu za izuzeće predsjednika Županijskog suda u Zadru, a zatim je on četiri dana kasnije, čim je zaprimio Sessinu odluku, odlučio o zahtjevu za izuzeće predsjednice Općinskog suda. Odluka Vrhovnog suda kojom je odbijen prijedlog za delegaciju suda na Općinski sud u Zadru stigla je 29. listopada.

Pogledajte video sa suđenja Darku Kovačeviću:

Predsjednica Općinskog suda u Zadru Ana Mišlov je 30. listopada odlučila o izuzeću raspravnog suca. Optuženom Kovačeviću je 2. studenoga postavljen branitelj po službenoj dužnosti jer je izabrani branitelj svojim postupcima odugovlačio kazneni postupak. Međutim, obrana je ponovno podnijela zahtjev za izuzeće raspravnog suca 8. studenoga, i o tomu je odlučeno 12. studenoga. Raspravni sudac je raspravu održao 13., 15, 16. i 26. studenoga, a onda se razbolio i zvršio u bolnici gdje je i danas, dok je spis novoj sutkinji dodijeljen 27. studenoga.

Nakon što se upoznala sa spisom, novu je raspravu sazvala za 13. prosinca. Dan prije rasprave, branitelj određen po službenoj dužnosti obavijestio je sud da je od 11. prosinca na dužem bolovanju pa ga je odmah 12. prosinca sutkinja razriješila. Isti dan obrana je podnijela zahtjev za izuzeće raspravne sutkinje te ponovno zahtjev za izuzeće predsjednice i zamjenice te predsjednika višeg suda. O svim tim zahtjevima odlučeno je isti dan, 12. prosinca. Branitelj kojeg je Dragan Kovačević izabrao nije došao, a ni branitelj određen po službenoj dužnosti, zatraživši neko vrijeme da se pripremi za raspravu. Izvanraspravno vijeće Općinskog suda odlučilo je prekjučer o mjerama opreza za Kovačevića pa je iduća rasprava određena za 9. siječnja 2019.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković komentirao je slučaj.

– Slažem se sa svima koji kažu da se takav slučaj ne smije ponoviti. I mene je to uzdrmalo pa se i sam pitam kako se u šest mjeseci predmet nije moglo dovesti do prvostupanjske presude. Je li na to utjecao splet nesretnih okolnosti ili je riječ o nečemu drugom, možda i o opstrukciji odvjetnika u tom predmetu, za što me pitate, i sam ću pokušati doznati u razgovoru koji sam dogovorio s predsjednicima sudova i državnim odvjetništvom u Zadru. Dakle, ne da bih utjecao na predmet, već da vidimo treba li nešto u zakonodavnom okviru mijenjati pa i spriječiti eventualne zloporabe – rekao nam je ministar Bošnjaković.

Kako spriječiti zloporabe?

Po svemu sudeći, Hrvatska odvjetnička komora morat će istražiti je li Kovačevićev odvjetnik opstruirao kazneni postupak te je li i razbolijevanje odvjetnika po službenoj dužnosti dva dana prije rasprave nesretna ili izmišljena okolnost.

Proceduralna pravila trebaju biti jamstvo da će optuženiku biti zaštićena sva prava i maksimalno pravedno suđeno, ali ne i da bi se zloporabom pogodovalo njegovim interesima koji s pravdom i vladavinom prava nemaju veze. Pitanje je i jesu li istraga i suđenje trebali obuhvatiti baš sve svjedoke uza snimku koja postoji. Ako su se neke druge snimke i mogle različito interpretirati, ovdje to nije bio slučaj.