Boško Županović: Zašto sam tužio Josipu Lisac

Himna Republike Hrvatske u izvedbi Josipe Lisac na inauguraciji Zorana Milanovića podijelila je hrvatsku javnost. A nekima je njezina izvedba toliko zasmetala da su podignuli kaznenu prijavu protiv hrvatske glazbene dive.

'Pa nama su se Slovenci smijali'

- Očekivao sam da će zavijati, ali ovako nešto. To je bilo izrugivanje. Bio sam u Sloveniji i tamo smo gledali inauguraciju. Pa nama su se Slovenci smijali. Jedva su dočekali. Sramio sam se, rekao je poduzetnik Boško Županović za 24sata navodeći zašto se odlučio na kaznenu prijavu protiv pjevačice.

Video: Himna RH u izvedbi Josipe Lisac

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naime, samo dan nakon što je pjevačica izvela i intonirala himnu Republike Hrvatske, na adresu Kaznenog odjela Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu, Županović je podignuo kaznenu prijavu protiv nje i to zbog kaznenog djela iz članka 349. Kaznenog zakona Republike Hrvatske.

U tom članku stoji: “Tko javno izvrgne ruglu, preziru ili grubom omalovažavanju Republiku Hrvatsku, njezinu zastavu, grb ili himnu, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine”.

- Bilo kakvo umjetničko penetriranje u skladbenu, tekstualnu i glazbenu strukturu himne je nedopušteno. Takve modifikacije ili personalizacije mogu biti tolerirane u prepjevima drugih glazbenih izričaja uz suglasnost autora, no ne u himni. Način na koji je prilikom intonacije to radila osumnjičena apsolutno je izrugljiv i omalovažavajući, zbog čega smatram da je iz istog proizašla osnova sumnje u počinjenje prijavljenog kaznenog dijela - naveo je Županović u kaznenoj prijavi.

Čisto omalovažavanje

On je kazao kako nema neka osobita glazbena znanja da bi sa stručnog aspekta procjenjivao izvedbu Josipe Lisac, ali i da voli neke njene pjesme.

- Moj osobni stav je da je to bilo podrugljivo. Izvedba je bila degutantna. To je bilo izgrugivanje jer intonirati himnu bilo kako drugačije nego kako se ona inače intonira je ružno. Čisto omalovažavanje. Naša himna je lijepa i domoljubna. Nemam ništa ni protiv Josipe Lisac ni protiv Zorana Milanovića. Po meni je potpuno nevažno što je to bila Josipa Lisac. Da je bio neki drugi pjevač i da se isto izrugivao himni, i njega bi prijavio. Ja nju poštujem. Ona je fantastična umjetnica, pjevačica na svom mjestu. Ima njenih pjesama koje volim slušati. Ali ovakvo nešto je bilo podrugljivo. U inozemstvu nam se smiju - elaborirao je svoj stav Županović, piše 24sata.

Županović je vlasnik portala Liburnija i sportski direktor NK Koper.

- U biznisu sam već 20 godina i diplomirani sam pravnik. Zbog toga sam djelomično i prijavio Josipu Lisac da izgradimo sudsku praksu po tumačenju tog članka jer nje nema. Nigdje nije točno određeno što bi netko morao napraviti ili kakav bi performans trebao biti da se povrijedi ugled Republike Hrvatske. Za sada se sve svodi na osobna tumačenja. Želim vidjeti obrazloženje da počnemo graditi sudsku praksu po tumačenju članka koji se odnosi na povredu ugleda države - objasnio je svoj postupak Županović.

VIDEO: Pitali smo Zagrepčane što misle o izvedbi himne Josipe Lisac na inauguraciji Zorana Milanovića