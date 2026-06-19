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UHIĆEN TINEJDŽER

Odjeknuli hitci kod krcatog Times Squarea, prolaznici panično počeli bježati i tražiti zaklon

Screenshot/X
Autor
Dora Taslak
19.06.2026.
u 10:38

Policija je na mjesto događaja intervenirala u velikom broju. Službenici su prikupljali dokaze te utvrđivali gdje su završili ispaljeni metci

Kod Times Squarea u New Yorku u četvrtak je izbila velika tučnjava, a potom su ispaljeni i hitci, zbog čega su prolaznici i turisti panično počeli bježati te tražiti zakon. U sukobu je jedna osoba zadobila ubodne rane, no nitko nije stradao u pucnjavi. Nakon incidenta, potvrdila je tamošnja policija, uhićen je tinejdžer

Naoružani napadač, prenosi ABC7, u bijegu se sudario s policijskim službenikom. To ga nije zaustavilo te se potjera nastavila. Ubrzo nakon uhićenja jedne osobe, u blizini se začula još jedna pucnjava. Detalji o uhićenom tinejdžeru još uvijek nisu poznati, no iz policije su naveli kako traže i druge osumnjičenike te još uvijek istražuju što je točno dovelo do incidenta.

"Nisam vidio mnogo, ali bio sam tu odmah iza ugla. Čuo sam ‘paf-paf-paf’. Pogledao sam telefon i vidio: pucnjava u blizini Times Squarea“, opisao je očevidac. Nakon dramatičnog zvuka pucnjave, ljudi su se razbježali te je nastao kaos. Utrčavali su u obližnje trgovine, a radnici iz jedne suvenirnice otkrili su kako su pomagali onima koji su u potrazi za zaklonom pali na tlo. "Ludo. Stvarno ne očekujem da se ovakvo što dogodi u ovom području. Pogotovo s toliko turista okolo", rekao je muškarac koji radi u blizini. 

Policija je na mjesto događaja intervenirala u velikom broju. Službenici su prikupljali dokaze te utvrđivali gdje su završili ispaljeni metci. Tijekom incidenta, 26-godišnjak je zadobio ubodnu ranu na vratu te je prebačen u bolnicu gdje očekuju da će se oporaviti.

U nastavku prenosimo snimku trenutka pucnjave te napominjemo kako je riječ o uznemirujućem sadržaju.
Ključne riječi
SAD New York pucnjava

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