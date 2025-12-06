VIDEO Aktivisti ‘napali‘ kraljevske dragulje u London Toweru: Carska kruna pod opsadom

Za javnost je zatvoren dio poznate londonske znamenitosti 'Tower of London', nakon što je u subotu ujutro u incidentu oštećena izložbena vitrina koja sadrži Carsku državnu krunu, jedan od najvrjednijih britanskih kraljevskih dragulja. Policija je izvijestila da su četiri prosvjednika uhićena nakon incidenta koji se dogodio nešto prije 10 sati po lokalnom vremenu. Prema prvim informacijama na vitrinu su bačeni puding i crumble od jabuka, a odgovornost je preuzela skupina 'Take Back Power', čiji članovi za sebe kažu da su nenasilna skupina građanskog otpora, javlja Sky news.

APPLE CRUMBLE AND CUSTARD ALL OVER THE CROWN JEWELS



A group calling themselves ‘Take Back Power’ smeared apple crumble & custard over a glass box containing the Crown Jewels in the Tower of London



Deport The Darky & Jail The Whitey pic.twitter.com/zwTB2cxAIH — James Goddard (@JamesPGoddard90) December 6, 2025

Izjavili su kako su izveli ovo jer zahtijevaju od britanske vlade da osnuje skupinu koja bi imala ovlasti oporezivati ekstremno bogatstvo i na taj način popraviti Britaniju. Metropolitan police javlja da je zatvoren Jewel House, dio tornja u kojem se čuvaju dragulji, te da će tako biti sve dok istraga traje. Glasnogovornik Historic Royal Palaces potvrdio je da kraljevski dragulji nisu oštećeni. Carska državna kruna izrađena je na zlatnom okviru, sa srebrnim ležištima za dragulje koja sadrže 2868 dijamanata, 269 bisera, 17 safira i 11 smaragda, a smatra se najpoznatijim nacionalnim blagom.