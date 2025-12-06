Naši Portali
HERSONSKA OBLAST

VIDEO Ukrajinci dignuli automobil u zrak: 'U njemu su bila dva okupatora, pripadnici su jedinice odgovorne za zločin u Buči'

06.12.2025.
u 18:43

Od strane obavještajaca potvrđena je i postrojba kojoj su pripadali vojnici. 'Ruski okupatori koji su likvidirani pripadali su 76. zračno-desantnoj diviziji ruskih oružanih snaga'

U okupiranoj Hersonskoj oblasti ukrajinski obavještajci i pokret otpora izveli su akciju u kojoj je ubijeno dvoje ruskih vojnika u eksploziji vozila.Vojnici koje su likvidirali dio su postrojbe koja je odgovorna za teške ratne zločine u Buči. Glavna obavještajna uprava Ministarstva obrane izdala je priopćenje i potvrdila operaciju. 'Na Dan oružanih snaga Ukrajine i blagdan svetog Nikole 6. prosinca, dva okupatora i njihovo vozilo eliminirani su u operaciji Odjela za aktivne operacije GUR-a i pokreta otpora protiv ruske okupacije u Hersonskoj oblasti', javljaju.

Od strane obavještajaca potvrđena je i postrojba kojoj su pripadali vojnici. 'Ruski okupatori koji su likvidirani pripadali su 76. zračno-desantnoj diviziji ruskih oružanih snaga. Ova jedinica počinila je okrutne ratne zločine tijekom okupacije Kijevske oblasti 2022. godine na puno bojišta, a posebice u Buči', piše Ukrainska pravda.
Ključne riječi
buča ratni zločini Akcija eksplozija ruski vojnici

Komentara 1

KR
Krug
19:29 06.12.2025.

kako smo brzi! originalni članak objavljen u 18:10, a kod nas već u 18:43. ovo stoji objavljeno puno duže od toga pa ne vidim objavu: U Brjanskoj oblasti, jedan civil je ranjen u napadu ukrajinskog drona u naselju Voronok u općinskom okrugu Starodubski. U Belgorodskoj oblasti, jedan muškarac je ozlijeđen u Šebekinu od strane ukrajinskog FPV drona na području poduzeća. U Borisovki je jedan muškarac ozlijeđen u napadu ukrajinskog FPV drona na višekatnicu. Ranije su tamo ozlijeđena dva civila. Ozlijeđen je načelnik uprave ruralnog naselja Berezovski u Borisovskom okrugu. U selu Volčja Aleksandrovka, dva muškarca su ozlijeđena u napadu ukrajinskog drona na komercijalni objekt. Pod vatrom su Nežegol, Leonovka, Otradnoe, Glotovo, Gora-Podol.

