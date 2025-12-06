VIDEO Ukrajinci dignuli automobil u zrak: 'U njemu su bila dva okupatora, pripadnici su jedinice odgovorne za zločin u Buči'

U okupiranoj Hersonskoj oblasti ukrajinski obavještajci i pokret otpora izveli su akciju u kojoj je ubijeno dvoje ruskih vojnika u eksploziji vozila.Vojnici koje su likvidirali dio su postrojbe koja je odgovorna za teške ratne zločine u Buči. Glavna obavještajna uprava Ministarstva obrane izdala je priopćenje i potvrdila operaciju. 'Na Dan oružanih snaga Ukrajine i blagdan svetog Nikole 6. prosinca, dva okupatora i njihovo vozilo eliminirani su u operaciji Odjela za aktivne operacije GUR-a i pokreta otpora protiv ruske okupacije u Hersonskoj oblasti', javljaju.

Od strane obavještajaca potvrđena je i postrojba kojoj su pripadali vojnici. 'Ruski okupatori koji su likvidirani pripadali su 76. zračno-desantnoj diviziji ruskih oružanih snaga. Ova jedinica počinila je okrutne ratne zločine tijekom okupacije Kijevske oblasti 2022. godine na puno bojišta, a posebice u Buči', piše Ukrainska pravda.