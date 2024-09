Ruske vojske započele su napad na grad Vuhledar, ključnu točku na istoku Ukrajine koja se otpor putinu od početka rata 2022. godine. Prema informacijama ruskih ratnih blogova i državnih medija, ruski napad na ovaj grad označava značajan pomak u vojnoj strategiji, dok su tijekom kolovoza ruske snage napredovale najbrže u posljednje dvije godine.

Predsjednik Vladimir Putin istaknuo je da je primarni taktički cilj Rusije zauzeti cijelu regiju Donbas u jugoistočnoj Ukrajini, gdje trenutno kontrolira oko 80% teritorija. Napredovanje ruskih snaga usmjereno je prema zapadu duž oko 150 km fronte u Donjeckoj regiji, a logističko središte Pokrovsk postalo je ključno odredište, piše Reuters.

Jurij Podolyaka, pro-ruski vojni bloger, potvrdio je da su ruske jedinice ušle u Vuhledar i da je napad na grad započeo. Rusko ministarstvo obrane izjavilo je da su njihove snage porazile ukrajinske jedinice u nizu naselja, uključujući Vuhledar. "Ruske su jedinice ušle u Vuhledar, počela je oluja", rekao Podolyak.

Nepotvrđeni video isječci na ruskim državnim medijima prikazuju Vuhledar, koji je prije rata imao više od 14,000 stanovnika, pod jakim topničkim i zračnim bombardiranjem. Vojna administracija Vuhledara nije odmah komentirala situaciju. Andrij Kovalenko, šef Ukrajinskog vijeća za sigurnost, naglasio je da je ruska upotreba vođenih zračnih bombi doprinijela napredovanju ruskih snaga. "Vuhledar je ranije bio lako braniti jer se nalazi na uzvišenju, no dolaskom vođenih zračnih bombi neprijatelj je uspio uništiti ključne točke i preći u bok," objasnio je Kovalenko.

Ova situacija dolazi u ključnom trenutku rata, dok Ukrajina nastoji osigurati veću podršku Zapada, tražeći dozvolu za korištenje američkih, britanskih i francuskih raketa za udare na Rusiju. Putin je nazvao ovaj korak izravnim sukobom između Zapada i Rusije. Direktor CIA-e, William Burns, upozorio je u travnju da bi, ako Zapad ne pruži dodatnu pomoć Ukrajini, ukrajinske snage mogle pretrpjeti veće gubitke na bojištu, što bi moglo osnažiti konkurenciju Zapada diljem svijeta.

Iako obje strane ne daju uvjerljive brojke o gubicima, Wall Street Journal izvještava da je oko milijun Ukrajinaca i Rusa ubijeno ili ranjeno u ratu. Brzi napredak ruskih snaga, koje imaju numeričku prednost, uključuje okruživanje gradova i prisiljavanje iscrpljenih ukrajinskih trupa na povlačenje. Vojni analitičar Oleksandr Musienko iz Kijeva smatra da je postepeno povlačenje s pozicija neizbježno, s obzirom na trenutne trendove u sukobu.

