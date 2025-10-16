Naši Portali
HUBOL UZ HITNJAKE

Bolnički liječnici podržavaju prosvjed i zahtjeve djelatnika hitne medicine

Zagreb: Prosvjed liječnika nezadovoljnih stanjem u hrvatskom zdravstvu pod sloganom 'S.O.S. za zdravstvo'
Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL/ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
16.10.2025.
u 11:53

HUBOL poziva Vladu i nadležne institucije da odmah započnu dijalog s udrugama hitne medicine te ozbiljno razmotre zahtjeve prosvjednika.

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) u cijelosti podržava današnji prosvjed djelatnika hitne medicinske službe te njihove zahtjeve za poboljšanjem uvjeta rada. “Smatramo da su njihovi zahtjevi opravdani, da predstavljaju poziv na sustavnu promjenu. Hitna pomoć nije luksuz. Hitna je bitna! Hitna je hitna!” poručuje Ivana Šmit, predsjednica HUBOL-a.

Pacijenti često ovise o brzini reakcije onih koji prvi stignu na mjesto nesreće, spašavaju živote i pružaju pomoć u trenucima kada svaka sekunda znači. Dugogodišnja upozorenja djelatnika hitne medicine odnose se na nepostojanje beneficiranog radnog staža, teške uvjete rada i nedovoljno priznanja za profesionalnost i rizik koji svakodnevno preuzimaju.

HUBOL poziva Vladu i nadležne institucije da odmah započnu dijalog s udrugama hitne medicine te ozbiljno razmotre zahtjeve prosvjednika. Hrvatska se, upozoravaju, suočava s krizom u hitnoj medicini koja ugrožava kvalitetu i dostupnost zdravstvene skrbi. Glavni problemi uključuju kronični nedostatak educiranog medicinskog kadra, posebice liječnika specijalista hitne medicine, medicinskih sestara i tehničara, te preopterećenost postojećih timova, kako u izvanbolničkoj hitnoj, tako i u bolničkoj službi.

Interes za rad u hitnoj službi slab je, a razlog leži u neadekvatnim plaćama i otežanim radnim uvjetima. Priznanje beneficiranog staža smatraju korakom u pravom smjeru prema poboljšanju kadrovske situacije. Stručnjaci ističu da hitna medicina hitno treba sveobuhvatnu i sustavnu reformu koja će omogućiti učinkovitiju, dostupniju i dugoročno održivu skrb. HUBOL naglašava svoju predanost suradnji i zalaganju za promjene koje će djelatnicima hitne medicine osigurati dostojanstven rad, sigurnost i poštovanje.

Ključne riječi
radni uvjeti HUBOL prosvjed Hitna medicina

