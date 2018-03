Globalnom zdravlju prijeti i zarazna bolest X

Utvrđeno je i popisano deset bolesti koje stručnjaci danas smatraju najvećom prijetnjom za globalno zdravlje i ozbiljnom međunarodnom epidemiološkom prijetnjom, a prvi je put na tu listu stavljena i – bolest X.

Nepoznata bolest, objašnjava Svjetska zdravstvena organizacija, na ovom popisu predstavlja spoznaja da bi ozbiljnu međunarodnu epidemiju mogao uzrokovati neki patogen za koji trenutačno ne znamo da uzrokuje bolest u ljudi.

Prenose komarci, krpelji... Ovakva lista prvi je put dogovorena i sastavljena 2015. godine, prošle godine napravljena je njezina prva revizija, a na posljednjoj listi najveća je promjena dodavanje upravo “bolesti X”. Svim navedenim bolestima kao globalnim prijetnjama zajedničko je da upravo one trebaju biti prioritet u planu Svjetske zdravstvene organizacije jer, osim što imaju potencijal masovnih zaraza, za njih ne postoje dovoljno učinkovite mjere zaštite, lijekovi ili cjepiva. Zaključak je to mikrobiologa, epidemiologa, veterinara, ali i stručnjaka iz područja sigurnosti i biološkog oružja iz niza zemalja koji su listu sastavili prema propisanim pravilima naglašavajući da redoslijed bolesti ne znači njihovu snagu ili veću vjerojatnost epidemije. Tako je na popisu ebola, virus koji je izazvao smrtonosnu epidemiju u afričkim državama i koji je tada prenesen i u Europu. Oboljeli su transportirani, podsjetimo, u madridsku bolnicu gdje se potom zarazila medicinska sestra. Smrtnost od tog virusa iznimno je visoka, a stručnjaci koje je okupio SZO uz ebolu su stavili i marburšku groznicu koja je jedan od tipova ove zaraze. Zaražene životinje prenose i vrućicu Lassa, također karakterističnu za afričke zemlje koju prenose štakori, ali koja se također prenosi i s čovjeka na čovjeka preko sline, krvi... Potom su navedeni virusi koji uzrokuju teške respiratorne bolesti kao što su MERS i SARS te bolesti koje uzrokuju odnosno prenose zaraženi komarci (Zika, groznica doline Rift), dok su kod krimsko-kongoanske vrućice to krpelji. U izvještaju je također istaknuto i da izostanak pojedinih zaraznih bolesti s ovog popisa ne znači da one nisu prijetnja, ali je stručna procjena da se istraživanje i razvoj lijekova, cjepiva i zaštitnih mjera u ovom trenutku treba usmjeriti na nabrojene zaraze. Bolest X izazvala je najviše napisa u svjetskim medijima, a mnogi podsjećaju na epidemiju virusa Zika koja se raširila u mnogim zemljama svijeta te, među ostalim, uzrokovala malformacije u nerođene djece, a dotad je smatrana relativno nepoznatom.

Zika i u Hrvatskoj

Virus koji prenose zaraženi komarci pojavio se tada i kod nas pa je prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo registrirana jedna osoba zaražena virusom Zika. Iz HZJZ-a napominju da je opis vrlo sličan popisima iz ranijih procjena te vrste. – Za popis su odabrali prioritetne zarazne bolesti za istraživanje koje potencijalno mogu izazvati značajan pobol, a o kojima nema dovoljno znanja ili mjera za suzbijanje – ističe dr. Bernard Kaić.

