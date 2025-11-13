Naši Portali
ŽENA POGINULA 2019. GODINE

Boeing mora isplatiti 28 milijuna dolara obitelji žrtve nesreće 737 MAX

FILE PHOTO: Boeing logo
BENOIT TESSIER/REUTERS
VL
Autor
Darko Vlahović/Hina
13.11.2025.
u 06:53

Let Ethiopian Airlinesa srušio se pet mjeseci nakon što se let 610 Lion Aira srušio u Javansko more u Indoneziji. Automatizirani sustav kontrole leta pridonio je objema nesrećama.

Porota na saveznom sudu u Chicagu u srijedu je naložila Boeingu da isplati više od 28 milijuna dolara obitelji djelatnice Ujedinjenih naroda za zaštitu okoliša koja je poginula u nesreći zrakoplova Boeing 737 MAX u Etiopiji 2019. godine. Presuda dosuđena obitelji Shikhe Garg prva je u nizu tužbi podnesenih nakon te nesreće i još jedne u Indoneziji 2018. godine, u kojima je ukupno poginulo 346 ljudi.

Prema dogovoru između stranaka postignutom u srijedu ujutro, Gargina obitelj primit će 35,85 milijuna dolara - puni iznos presude plus 26 posto kamata - a Boeing se neće žaliti, prema odvjetnicima obitelji. Boeing nije zasad odgovorio na zahtjev za komentar. Shanin Specter i Elizabeth Crawford, koje su zastupale obitelj, u izjavi su rekle da presuda "osigurava javnu odgovornost za Boeingovo nezakonito ponašanje".

Garg je imala 32 godine kada se let 302 Ethiopian Airlinesa iz Addis Abebe u Etiopiji za Nairobi u Keniji srušio samo nekoliko minuta nakon polijetanja, rekli su njezini odvjetnici. U tužbi se tvrdi da je avion Boeing 737 MAX bio neispravno dizajniran i da Boeing nije upozorio putnike i javnost na njegove opasnosti. Let Ethiopian Airlinesa srušio se pet mjeseci nakon što se let 610 Lion Aira srušio u Javansko more u Indoneziji. Automatizirani sustav kontrole leta pridonio je objema nesrećama.
Avatar nekakav
nekakav
07:10 13.11.2025.

kad su ameri libijce optužili za rušenje aviona iznad škotske, gadafi je morao platiti više od milijardu dolara odštete, da bi ga ostavili privremeno na miru. kad je kriv zapadni koncern, i to zbog nemara, sistemskih propusta u proizvodnji, nadzoru, kontroli kvalitete, onda se isplaćuju mrvice oštećenima.

