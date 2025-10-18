Naši Portali
RASTU GLOBALNE NAPETOSTI

Američki div Boeing dobio posao stoljeća, potpisali ugovore vrijedne 2,7 milijardi dolara za raketni sustav Patriot

FILE PHOTO: Boeing logo
BENOIT TESSIER/REUTERS
18.10.2025.
u 14:05

Ovaj porast izravno će utjecati i na proizvodnju samih projektila, što je od iznimne važnosti za Ukrajinu, čiju obranu od balističkih projektila upravo PAC-3 sustavi čine učinkovitom – uz europski SAMP-T, jedini sposobni za takvu vrstu presretanja.Proizvodnja se odvija u Huntsvilleu, Alabami, gdje je Boeing nedavno otvorio novu halu od 3250 kvadrata kako bi povećao kapacitete.

Jedan od najvećih američkih obrambenih ugovora ove godine potpisao je Boeing, koji će do 2030. proizvesti više od 3000 navigacijskih tražila (seekera) za rakete Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3). Vrijednost ugovora prelazi 2,7 milijardi dolara, objavila je kompanija, prenosi Defence Blog. Ta sofisticirana tražila, koja Boeing izrađuje za Lockheed Martin, glavnog izvođača PAC-3 sustava, ključna su za točnost raketa koje presreću brze zračne i balističke ciljeve. Američka vojska, navodi se, pojačava suradnju s obje kompanije kako bi ubrzala proizvodnju u jeku sve veće potražnje izazvane globalnim napetostima.

– Naš tim nikada nije bio spremniji odgovoriti na rastuće potrebe zemlje za proturaketnom obranom, izjavio je Jim Bryan, izvršni direktor Boeingova odjela za integriranu zračnu i raketnu obranu. Ovi ugovori potvrđuju naš napredak i omogućuju nam da zadovoljimo globalnu potražnju za PAC-3 sustavom, dodao je. Boeing planira povećati proizvodnju na do 750 tražila godišnje, zahvaljujući modernizaciji proizvodnih linija i jačanju mreže dobavljača. Do kraja 2025. očekuje se isporuka između 650 i 700 “seekera”, što bi predstavljalo rekordne količine.

Ovaj porast izravno će utjecati i na proizvodnju samih projektila, što je od iznimne važnosti za Ukrajinu, čiju obranu od balističkih projektila upravo PAC-3 sustavi čine učinkovitom – uz europski SAMP-T, jedini sposobni za takvu vrstu presretanja.Proizvodnja se odvija u Huntsvilleu, Alabami, gdje je Boeing nedavno otvorio novu halu od 3250 kvadrata kako bi povećao kapacitete. Od 2000. godine kompanija je isporučila više od 6000 tražila američkoj vojsci i saveznicima.Rakete PAC-3 danas koristi 17 zemalja svijeta, a novi ugovori dodatno učvršćuju partnerstvo Boeinga s Lockheed Martinom i američkom vojskom u razvoju “učinkovitih i održivih obrambenih tehnologija”.
