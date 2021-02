Blokirali hrvatskog youtubera jer je koristio riječi crni, bijeli i prijetnja

Najgledaniji šahovski YouTube kanal je agadmator’s Chess Channel. To je još jedna naša priča o uspjehu jer pokrenuo ga je Antonio Radić iz Križevaca 2007. godine, no sadržaj o šahu počeo je nuditi tek prije četiri. Do danas ovaj kanal ima nevjerojatna 1,03 milijuna pretplatnika koji su videe u kojima Antonio na engleskom objašnjava šahovske partije pregledali 405,177.439 puta. Barem je to bila brojka u vrijeme jučerašnjeg pisanja ovog teksta. I prije pandemije, a onda i prikazivanja serije “Damin gambit”, agadmatorov šahovski kanal bio je iznimno praćen, s publikom od više od 500.000 pretplatnika.

Nedostupan na 24 sata

Prema jednoj analizi, zatvaranje zbog pandemije obnovilo je interes za šah. Od ožujka 2020. godine stranica chess.com zaprimala je dva milijuna novih korisnika svakog mjeseca. Dodatna je popularnost nastupila od listopada nakon što se pojavila popularna Netflixova serija o mladoj perspektivnoj šahistici. Kod agadmatora najpopularniji je videokomentar partije između Rašida Nežmetdinova i Olega Černikova iz 1962. godine koji je prikupio pet i pol milijuna pregleda do danas. Samozatajni Antonio vrlo se rijetko pojavljuje u medijima, dao je intervju portalu američke mreže ESPN koji je izašao 4. kolovoza kada je imao ‘samo’ 750.000 pretplatnika i 15 milijuna pregleda mjesečno.

– Oduvijek sam volio šah, ali živim u malom gradu gdje nema puno ljudi s kojima bih o tome mogao razgovarati. Tako je pokretanje YouTube kanala imalo nekog smisla, rekao je za ESPN Antonio agadmator.

– Želim da ljudi koji već igraju šah uživaju i uvijek budu dobrodošlima da posjete kanal, ali sadržaj je većinom napravljen za novake i povremene igrače. Većina ljudi nikada šah ne zaigra profesionalno ili ga dožive kao kakav ozbiljniji hobi, ali uživaju gledati partije velikih igrača – rekao je tada o svojem kanalu čije zaglavlje krase likovi velikih šahista poput Garija Kasparova ili Bobbyja Fischera.

Ako se pitate kakvo je i odakle je došlo ime kanala, jednostavno je koliko i komplicirano – Antoniju je cilj da to bude nešto što se neće moći zamijeniti s bilo čim drugim. A usput je to bio i njegov osobni nadimak. Međutim, 28. lipnja prošle godine YouTube je blokirao njegov kanal. Samo na 24 sata, no dovoljno za uzbunu, ali i za pomnije promatranje stručnijih ljudi. YouTube nije dao objašnjenje zašto je došlo do blokiranja, sam Antonio dobio je šturu obavijest kako je to zbog “uključivanja štetnog i opasnog sadržaja” bez podrobnijeg objašnjenja. Ali, neki su u svemu vidjeli drugi problem, a to je da, ako YouTube blokira bez objašnjenja ovako popularan kanal, koliko je onda kanala blokirano i ostalo blokirano bez objašnjenja.

Ovakve se stvari događaju

Posla su se primili znanstvenici s fakulteta Carnegie Mellon koji su zaključili kako je algoritam, odnosno umjetna inteligencija kojom se kontrolira golema količina sadržaja na YouTubeu prepoznala učestalo ponavljanje riječi ‘crni’, ‘bijeli’ i ‘prijetnja’. I jednostavno zaključila kako se tamo raspravlja o nečemu sasvim drugome, a ne o šahu. Na temelju testiranja softvera za prepoznavanje govora mržnje, moguće je da je YouTubeov softver zaključio kako je učestalo ponavljanje spomenutih riječi za intervjua s velemajstorom Hikaruom Nakamurom doista prouzročilo blokiranje kanala.

– Ne znamo koje alate koristi YouTube, ali ako se oslanjaju na umjetnu inteligenciju kod prepoznavanja rasističkog jezika, ovako je nešto moguće da se dogodi – rekao je Ashiqur KhudaBukhsh s Instituta za tehnologije jezika Carnegie Mellona. On i kolege koristili su dva najmodernija alata za prepoznavanje govora usmjerivši ih prema analizi više od 680.000 komentara prikupljenih s pet popularnih šahovskih kanala na YouTubeu. Ispalo je da čak 82 posto označenih riječi zapravo nije predstavljalo govor mržnje.