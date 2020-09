Najbolja je u Hrvatskoj, a razmišlja o prestanku: Još mi duguju 1200 eura

Patricija Vujnović (25) iz Vrbovskog nova je prvakinja Hrvatske u šahu. Ovo joj je prvi naslov, uz jedno drugo i jedno treće mjesto. U devet kola osvojila je sedam bodova, imala je pet pobjeda i četiri remija. O vrijednosti njezina rezultata najviše govori činjenica da je popravila rejting čak za 31 bod.

Drugoplasiranu Anu Berke, dvostruku državnu prvakinju, pretekla je za pola boda, a prvakinju iz 2015. godine Kristinu Šarić za cijeli bod.

Djed ju je naučio igrati

– Nisam očekivala prvo mjesto jer nisam bila među favoritima. Imala sam nešto slabiji rejting od nekolicine šahistica. No, kada sam pobijedila Mirjanu Medić, jedinu hrvatsku igračicu koja ima titulu velemajstora, onda mi se otvorio put ka prvom mjestu – rekla je Patricija koja ima titulu majstora FIDA-e.

Šah ju je naučio djed.

– Nije on bio neki veliki igrač šaha. On ga je naučio dok je služio vojsku. Tamo mu je to bila jedina zabava. Prvu partiju odigrala sam s nekih osam godina, na prvenstvu osnovne škole. Tamo me je primijetio Željko Mitrović koji me nagovorio da se počnem ozbiljno baviti ovim sportom – kaže Patricija.

Odigrate li s djedom još uvijek koju partiju?

– Ne, star je, ima 88 godina. Pobjeđivao mi me dok sam bila mala, ali kada sam počela trenirati, nije me više uspio pobijediti.

Šah je dosta neobičan sport među ženama?

– Istina. Malo nas je koje igramo na nekakvom visokom nivou, možda desetak. Kao mala trenirala sam gimnastiku i još neke sportove, ali eto – ostala sam na kraju u šahu. Bilo mi je zabavno putovati po Hrvatskoj i igrati turnire.

Tako da sam u početku zavoljela ovu igru zbog druženja i putovanja. Uspjela sam dogurati i do reprezentacije Hrvatske pa sam igrala na šahovskoj olimpijadi u Bakuu, a s Hrvatskom sam bila jednom treća na Mitropa kupu. Nedavno je bila online šahovska olimpijada, ali nisam sudjelovala – rekla je Patricija koja je nedavno završila studij poslovne ekonomije u turizmu.

– Morat ću dobro razmisliti kako i što dalje. Od igranja šaha ne može se živjeti. Čak ni naše vrhunske igračice. Ne znam kako je to u inozemstvu. Moram naći ozbiljan posao, a onda se bojim da više neću moći igrati šah. Naime, nama turniri i liga traju po desetak dana. Ne znam kakav bih to morala imati posao da me direktor pusti na tako puno dana – istaknula je Patricija.

Za naslov 1200 eura

Zar se ne može baš ništa zaraditi?

– Može od stipendija koje daje Grad Rijeka s obzirom na to da igram za tamošnji klub Liburnija. Drugih izvora zarade nema. Dobro, za naslov prvakinje Hrvatske slijedi nagrada od 1200 eura. Ali pitanje je kada ću dobiti taj novac jer novca u Savezu trenutačno nema zbog situacije s koronavirusom. Srećom, šah nije skup sport. Dovoljno je imati prijenosno računalo i to je to – istaknula je Patricija.

Ne nosite sa sobom šahovsku ploču s figurama?

– Ne, to je prošlost. Sada sve imam na laptopu. Tamo ima velik broj partija pa mogu trenirati, analizirati, proučavati. Kada nije bilo kompjutora, onda se učilo iz knjiga – rekla je nova prvakinja Hrvatske.

Postoji li u šahu dress code?

– Ne, svatko igra onom u čemu se najbolje osjeća. Uvijek igram u trapericama i majici, dakle uvijek casual – istaknula je.

Uskoro će ekipno prvenstvo Hrvatske u Lošinju?

– Nadam se da ću s Liburnijom osvojiti naslov ispred Drage i Poleta iz Buševca – zaključila je.