I u Bjelorusiji snimljen vlak pun vojne opreme, pažnju privukli znakovi na vozilima koja prevozi

Nakon što je prije nekoliko tjedana svijet zabrinula snimka vlakova koji prenose rusku vojnu opremu, slične snimke ponovno se pojavljuju, ali ovoga puta potiču iz Bjelorusije.

U blizini glavnog grada Minska zamijećen je vlak s novim, kako piše Ukrainian World, 'taktičkim znakovima' na vozilima koja prevozi.

The transfer of military equipment with new tactical signs was noticed near Minsk, Belarus. pic.twitter.com/a40UTGfkhn

Bjeloruski projekt Hajun, skupina koja prati sve vojne aktivnosti na području Bjelorusije od kraja siječnja ove godine, izvještava o kretanju više konvoja koji prevoze oružje i drugu vojnu opremu diljem zemlje.

Iz njihovih se objava može saznati da se veća količina vojnih vozila okuplja na zapadu kod grada Bresta u blizini bjeloruske granice s Poljskom i Ukrajinom, te kod Gomela, koji se nalazi na istočnoj strani Bjelorusije, također blizu granice s Ukrajinom.

⚡️Military activity on the territory of Belarus on October 15:



1) October 14, 22:00. 6 buses and 3 trucks of the Belarusian Armed Forces were moving from Parychy (Svetlahorsk district) towards Kalinkavichy along the R31 highway.

