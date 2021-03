Bivšoj djevojci prijetio ubojstvom, povlačio na nju nož, njenom ocu zapalio vozilo...

Za više prijetnji, nametljivo ponašanje, krađu... sumnjiči se 25-godišnjak, koji je ispitan na ODO-u Rijeka. Sumnjiči ga se da je 23. ožujka 2021. mobitelom zvao svoju bivšu djevojku. - Ubit ću tebe i cijelu tvoju obitelj! - prijetio joj je.

No nije se zadržao samo na prijetnjama, jer je iste večeri ušao u njezino vozilo, te ju je napao. Cijelo joj je vrijeme prijetio da će je ubiti, a ona je ipak u nekom trenutku uspjela pobjeći. No on ju je ipak sustigao, rukom uhvatio oko vrata, dok je drugom rukom iz džepa izvadio nož, pa joj opet zaprijetio da će je ubiti.

Nakon toga joj je uzeo ključeve od vozila njezina oca, namjerno oštetio njezino vozilo i još nekoliko njih pa se odvezao nedaleko Rijeke gdje je vozilo djevojčina oca zapalio. Mladi nasilnik sumnjiči se da je od 19. studenog 2020. do 23. ožujka 2021. pratio i uhodio oštećenika i to tako da je dolazio na mjesta gdje se oštećenik susretao s prijateljima, a dolazio mu je i u dvorište njegove obiteljske kuće. U jednom mu je navratu i zaprijetio te se s njim pokušao frontalno sudariti. Tužiteljstvo traži da ga se pritvori zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.