DRŽI U ŠACI MILIJUNE SUDANACA

Bivši trgovac devama i Putinov čovjek gospodar života i smrti. Uzgradio je 'carstvo' na krvi i zlatu

Autor
Hassan Haidar Diab
04.11.2025.
u 08:48

Njegov odnos prema religiji je pragmatičan – iako se deklarira kao pobožni musliman, ne oklijeva koristiti vjerske poruke za političku korist, a obožava viski

U Darfuru i diljem Sudana, moćna paravojska i milicije pod vodstvom Mohameda Hamdana Dagala zvanog Hemedti oblikuju sudbinu milijuna građana, ali se ističu i brutalnošću. Snage pod njegovim vodstvom počinile su masakre neviđenih razmjera nad civilima. Sukobi i političke turbulencije neprestano prate svakodnevicu zemlje, a njegova paravojska je pred zauzimanjem cijeloga Sudana. Hemedti (51) izdvojio se među starijim vojnim zapovjednicima, a njegov uspon od trgovca devama do vođe Snaga brze potpore (RSF) pokazuje nevjerojatnu ambiciju i odlučnost u svijetu obilježenom stalnim nasiljem. Kontroverze koje ga prate od prvih sukoba u Darfuru do danas samo potvrđuju njegovu ključnu ulogu u sudanskoj politici. Mohamed Hamdan Dagalo jedan je od najkontroverznijih i najmoćnijih ljudi u današnjem Sudanu. Nadimak "Hemedti" umanjenica je od imena Mohamed – doslovno znači "mali Mohamed". Takav nadimak dobio je zbog svog mladolikog, "frajerskog" izgleda i svježeg lica, čime se jasno razlikovao od starijih i često zastrašujućih vojnih zapovjednika. Rođen 1974. u plemenu Rizeigat u Darfuru, potekao je iz skromne obitelji i još od mladosti bio uključen u lokalnu trgovinu devama te zaštitu karavana kroz pustinjske oblasti.

Ključne riječi
Sudan Darfur Mohamed Hamdan Dagalo Hemedti

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar pravo.i.pravda
pravo.i.pravda
08:58 04.11.2025.

gdje su rusi, tu su ratni zločini, patnja, ubojstva....užasan narod

Avatar kozorog
kozorog
08:56 04.11.2025.

a gdje su obamini, bushevi, trumpovi, ljudi? silni milijarderi za koje radi afrička sirotinja, ubijaju se, jer rat je super događaj da država ne kontrolira svoje resurse. dal je saudijski kralj američki čovjek? godišnje se tamo ubije 200 ljudi samo zbog krađe. žene imaju prava nešto veća od životinja. američki ratni izvođači, pravi gospodari života i smrti, gdje su?

Avatar Banana man
Banana man
08:56 04.11.2025.

Ako ovo ne potvrde Tonči Tadić i Puhovski, nije istina i ne postoji!

