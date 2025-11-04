Bivši trgovac devama i Putinov čovjek gospodar života i smrti. Uzgradio je 'carstvo' na krvi i zlatu

U Darfuru i diljem Sudana, moćna paravojska i milicije pod vodstvom Mohameda Hamdana Dagala zvanog Hemedti oblikuju sudbinu milijuna građana, ali se ističu i brutalnošću. Snage pod njegovim vodstvom počinile su masakre neviđenih razmjera nad civilima. Sukobi i političke turbulencije neprestano prate svakodnevicu zemlje, a njegova paravojska je pred zauzimanjem cijeloga Sudana. Hemedti (51) izdvojio se među starijim vojnim zapovjednicima, a njegov uspon od trgovca devama do vođe Snaga brze potpore (RSF) pokazuje nevjerojatnu ambiciju i odlučnost u svijetu obilježenom stalnim nasiljem. Kontroverze koje ga prate od prvih sukoba u Darfuru do danas samo potvrđuju njegovu ključnu ulogu u sudanskoj politici. Mohamed Hamdan Dagalo jedan je od najkontroverznijih i najmoćnijih ljudi u današnjem Sudanu. Nadimak "Hemedti" umanjenica je od imena Mohamed – doslovno znači "mali Mohamed". Takav nadimak dobio je zbog svog mladolikog, "frajerskog" izgleda i svježeg lica, čime se jasno razlikovao od starijih i često zastrašujućih vojnih zapovjednika. Rođen 1974. u plemenu Rizeigat u Darfuru, potekao je iz skromne obitelji i još od mladosti bio uključen u lokalnu trgovinu devama te zaštitu karavana kroz pustinjske oblasti.