Bivši sudac Ustavnog suda Ivan Mrkonjić umro u 85. godini

Bivši sudac Ustavnog suda Ivan Mrkonjić, koji je također obnašao niz važnih funkcija u hrvatskom pravosudnom i upravnom životu, umro je u četvrtak u Zagrebu u 85. godini, priopćeno je iz obitelji. Mrkonjić je bio predsjednik Upravnog suda od 1995. do 1999., predsjednik izbornoga povjerenstva od 1997. do 1999. i prvi pomoćnik ministra zdravstva od 1990. do 1995.

Nositelj je državnih odličja Reda hrvatskog pletera, Spomenice domovinske zahvalnosti i Spomenice domovinskog rata. Mrkonjić je rođen u Zmijavcima kod Imotskog 19. travnja 1936. godine. Osnovnu školu završio je u Splitu, gimnaziju u Osijeku, a u Zagrebu diplomirao Pravni fakultet.

Od 1966. bio je sudac Općinskog suda u Samoboru, a od 1968. do Hrvatskog proljeća i predsjednik toga suda, kada je smijenjen i nakon čega je morao napustiti pravosuđe. Od 1976. do 1980. godine je bio tajnik Šumarskog fakulteta u Zagrebu, a od 1980. do 1990. radio kao viši savjetnik u Komitetu za zdravstvo SRH, priopćeno je.