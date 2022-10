Bivši ruski diplomat: Putin nije pametan, samo ima sreće. Izgubi li rat, to će biti i njegov kraj

Bivši ruski diplomat upozorio je, u razgovoru s političkom urednicom Sky Newsa Beth Rigby, da je predsjednik Vladimir Putin spreman žrtvovati 10 do 20 milijuna ruskih vojnika kako bi dobio rat u Ukrajini. U razgovoru je Boris Bondarev rekao kako Putin "shvaća da će, izgubi li rat sa Ukrajinom, to biti i njegov kraj ".

"Ne biste trebali sumnjati u to. On može žrtvovati 10 ili 20 milijuna Rusa samo da bi dobio ovaj rat i samo da pobije sve Ukrajince jer je to stvar principa. To je za njega pitanje političkog preživljavanja", rekao je Bondarev, bivši ruski diplomat, sad u egzilu, i koji je u svibnju zbog neslaganja oko rata napustio stalnu misiju Rusije pri Ujedinjenim narodima u Ženevi.

On sada upozorava, a prenosi businessinsider.com, na posljedice ukoliko Zapad ne uspije izravno odgovoriti na Putinove prijetnje.

Odgovarajući na pitanje Rigby o Bidenovim opreznim odgovorima Putinu , Bondarev je rekao: "Kada kažete da ne želite provocirati nasilnika, to mu daje pogrešan signal. Pokazuje mu da ga se bojite, a on će eskalirati dalje. Morate pokazati Putinu jasan signal da će, ako želi eskalaciju, to i dobiti. Morate pokazati da njegove prijetnje ne djeluju."

Bondarev je upozorio i kako su Putinove nuklearne prijetnje još jedan razlog za njegovo uklanjanje s vlasti. "Dok su Putin i njegov režim na vlasti u Rusiji, ova prijetnja ratom - prijetnja nuklearnim ratom - neće nestati. Putin koristi potencijal nuklearne katastrofe kako bi natjerao druge zemlje da rade što god on želi", rekao je.

Bondarev je u razgovoru rekao i kako je jasno da se rat do sada nije odvijao po planu za ruskog vođu.

"Putin je planirao da to bude vrlo kratak, vrlo lagan rat u trajanju jednog ili dva tjedna. Sada ga mora dobiti pod svaku cijenu. Mislim da je 20 godina koliko je na vlasti bilo vrlo sretno za njega. On nije pametan. Samo ima sreće. Sada mislim da je njegovoj sreći kraj", napominje Bondarev.

