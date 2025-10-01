Naši Portali
Ed Miliband

Britanski ministar energetike oštro poručio Musku: 'Gubi se iz naše zemlje'

VL
Autor
Večernji.hr
01.10.2025.
u 18:36

"Oni planiraju voditi rat protiv čiste energije, kulturu sukoba koju uvoze iz SAD-a, potaknuti bogatim i moćnim interesima koji ih financiraju”, rekao je.

Britanski ministar energetike Ed Miliband oštro je kritizirao Elona Muska i Nigela Faragea, optuživši desnicu da vodi “rat” protiv čiste energije i budućih generacija. Na konferenciji Laburističke stranke u Liverpoolu, Miliband je rekao da Musk, južnoafrički milijarder, pokušava “reći Britancima kako trebaju voditi zemlju”. “Imam jasnu poruku za Elona Muska: gubi se iz naše politike i naše zemlje”, poručio je.

Miliband je, prema pisanju britanskog The Timesa, potom napao i čelnika Reform UK-a, Nigel Faragea, zbog stranačkog zagovaranja veće eksploatacije nafte i plina. “Reform bi uništio sve što radimo. Oni planiraju voditi rat protiv čiste energije, kulturu sukoba koju uvoze iz SAD-a, potaknuti bogatim i moćnim interesima koji ih financiraju”, rekao je.

Laburistički čelnik istaknuo je i vlastitu posvećenost klimatskoj politici: “Nevjerojatno sam ponosan na britansko i laburističko vodstvo u klimatskim pitanjima. Reformin rat protiv budućnosti izdao bi svaku mladu osobu u našoj zemlji i one koji tek trebaju doći.”

Poseban naglasak stavio je na praksu vađenja nafte i plina koja je u Britaniji uglavnom zabranjena od 2019. godine. “Fracking je opasan i duboko štetan. Neće smanjiti račune, ne stvara dugoročna radna mjesta i uništava naše klimatske obveze. Naše zajednice već su pobijedile u ovoj borbi i pobijedit će opet”, rekao je Miliband, obećavši da će zakonski trajno zabraniti ovu praksu čim to bude moguće. Miliband je kritizirao i konzervativce koji su pokušali ukinuti zabranu, predvođene Jacobom Rees-Moggom, dodajući: “Hajdemo zabraniti fracking i poslati ovu grupu frackera tamo gdje im je mjesto.”

Avatar Top
Top
19:11 01.10.2025.

Kada ljevičar odgovori onda to izgleda ovako kako piše i hićo ne bio ljevičar.

