Stručnjaci upozoravaju da Europi prijeti ekstremna tuča: Posebno su na udaru ova područja

Novo istraživanje klimatskih stručnjaka iz Meteorološkog zavoda, Sveučilišta Newcastle i Sveučilišta u Bristolu upozorava da bi klimatske promjene mogle dovesti do ekstremnih vremenskih događaja s tučom promjera do 5 cm, što može prouzročiti znatnu štetu na infrastrukturi, usjevima i zrakoplovima. Studija, objavljena 27. rujna, temelji se na europskim simulacijama visoke rezolucije koje modeliraju buduće promjene u pojavi tuče uz globalno zagrijavanje. Prema nalazima, u scenariju visokih emisija stakleničkih plinova, oluje s jakom tučom (promjera ≥2 cm) vjerojatno će postati rjeđe diljem Europe. Međutim, vrlo velika tuča (promjera ≥5 cm) mogla bi postati češća, osobito u južnoj Europi tijekom jeseni i zime.

"Ovi rezultati vrlo su zabrinjavajući jer ukazuju na to da se društvo mora pripremiti za rjeđe, ali znatno štetnije lokalne pojave tuče", izjavila je profesorica Lizzie Kendon, voditeljica klimatskih projekcija u britanskom Meteorološkom zavodu i profesorica klimatske znanosti na Sveučilištu u Bristolu. Dr. Abdullah Kahraman, glavni autor studije, naglasio je složenost učinaka klimatskih promjena na grmljavinske oluje. "Naši nalazi pokazuju da modeli visoke rezolucije otkrivaju znatne razlike u odnosu na ranija istraživanja. U budućnosti s porastom temperature od 5 stupnjeva suočit ćemo se s ekstremnijim vremenskim uvjetima", upozorio je.

Analiza pokazuje da se rizik od vrlo velike tuče smanjuje u središnjoj Europi, dok ostaje nizak u Ujedinjenom Kraljevstvu i sjevernoj Europi. S druge strane, u južnoj Europi, posebno u Italiji i okolnim područjima, očekuje se povećanje učestalosti jake i vrlo velike tuče tijekom hladnijih mjeseci. "Toplije grmljavinske oluje u budućoj klimi mogle bi pojačati štetu od tuče u Sredozemlju“, dodala je profesorica Hayley Fowler sa Sveučilišta Newcastle. "Nedavne oluje s tučom već su prouzročile značajnu štetu na imovini, poljoprivredi i infrastrukturi. Moramo djelovati proaktivno kako bismo ublažili posljedice", zaključila je Fowler, piše Daily Express.