Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
PRIJETE OLUJE

Stručnjaci upozoravaju da Europi prijeti ekstremna tuča: Posebno su na udaru ova područja

nevrijeme
Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
29.09.2025.
u 14:15

Vrlo velika tuča (promjera ≥5 cm) mogla bi postati češća, osobito u južnoj Europi tijekom jeseni i zime. Analiza pokazuje da se rizik od vrlo velike tuče smanjuje u središnjoj Europi, dok ostaje nizak u Ujedinjenom Kraljevstvu i sjevernoj Europi. S druge strane, u južnoj Europi, posebno u Italiji i okolnim područjima, očekuje se povećanje učestalosti jake i vrlo velike tuče tijekom hladnijih mjeseci.

Novo istraživanje klimatskih stručnjaka iz Meteorološkog zavoda, Sveučilišta Newcastle i Sveučilišta u Bristolu upozorava da bi klimatske promjene mogle dovesti do ekstremnih vremenskih događaja s tučom promjera do 5 cm, što može prouzročiti znatnu štetu na infrastrukturi, usjevima i zrakoplovima. Studija, objavljena 27. rujna, temelji se na europskim simulacijama visoke rezolucije koje modeliraju buduće promjene u pojavi tuče uz globalno zagrijavanje. Prema nalazima, u scenariju visokih emisija stakleničkih plinova, oluje s jakom tučom (promjera ≥2 cm) vjerojatno će postati rjeđe diljem Europe. Međutim, vrlo velika tuča (promjera ≥5 cm) mogla bi postati češća, osobito u južnoj Europi tijekom jeseni i zime.

"Ovi rezultati vrlo su zabrinjavajući jer ukazuju na to da se društvo mora pripremiti za rjeđe, ali znatno štetnije lokalne pojave tuče", izjavila je profesorica Lizzie Kendon, voditeljica klimatskih projekcija u britanskom Meteorološkom zavodu i profesorica klimatske znanosti na Sveučilištu u Bristolu. Dr. Abdullah Kahraman, glavni autor studije, naglasio je složenost učinaka klimatskih promjena na grmljavinske oluje. "Naši nalazi pokazuju da modeli visoke rezolucije otkrivaju znatne razlike u odnosu na ranija istraživanja. U budućnosti s porastom temperature od 5 stupnjeva suočit ćemo se s ekstremnijim vremenskim uvjetima", upozorio je. 

Analiza pokazuje da se rizik od vrlo velike tuče smanjuje u središnjoj Europi, dok ostaje nizak u Ujedinjenom Kraljevstvu i sjevernoj Europi. S druge strane, u južnoj Europi, posebno u Italiji i okolnim područjima, očekuje se povećanje učestalosti jake i vrlo velike tuče tijekom hladnijih mjeseci. "Toplije grmljavinske oluje u budućoj klimi mogle bi pojačati štetu od tuče u Sredozemlju“, dodala je profesorica Hayley Fowler sa Sveučilišta Newcastle. "Nedavne oluje s tučom već su prouzročile značajnu štetu na imovini, poljoprivredi i infrastrukturi. Moramo djelovati proaktivno kako bismo ublažili posljedice", zaključila je Fowler, piše Daily Express.

Drastičan val hladnoće zahvatit će Europu: I Hrvatska će biti na udaru
Ključne riječi
klimatske promjene tuča vremenska prognoza nevrijeme

Komentara 9

Pogledaj Sve
ZA
zagabria4
15:42 29.09.2025.

Ima li još netko da ga zanimaju ove gluposti

Avatar Taoci 1 čovjeka
Taoci 1 čovjeka
15:58 29.09.2025.

još malo plašenja raje ...da ne prođe niti dan bez toga

OD
Odvikavanje
14:37 29.09.2025.

Englez , dr. Abbdullah je napravio odličnu studiju kako bi više ljudi uzelo kasko i svekoliko moguće osiguranje. Jerbo eto, prijete tuče. Najbolje ne imati nikakvu imovinu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još